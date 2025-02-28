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Дорожные камеры ЦОДД начали фиксировать новое нарушение

Камеры ЦОДД начали фиксировать нарушения вывоза строительного мусора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Камеры ЦОДД начали фиксировать нарушения вывоза строительного мусора. Об этом 28 февраля объявил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. В тестовом режиме камеры начали отслеживать это полгода назад. Тест признан успешным, теперь грузовые автомобили нарушителей фиксируют 40 камер.

Камеры фиксируют нарушителей с помощью нейросетей. Они выявляют грузовики, а также распознают содержимое груза, после чего проверяют их на наличие разрешения на перевозку. Такие камеры установили на маршрутах движения перевозчиков. При необходимости их могут переместить в другие точки, где требуется более тщательное наблюдение за участком.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, теперь камеры ЦОДД умеют выявлять 65 видов нарушений. Нововведение позволит сохранить благоприятный уровень экологической обстановки в городе, подчеркнул он.

Административную ответственность за несоблюдение порядка обращения с отходами строительства и сноса Мосгордума установила в июне прошлого года. Штрафы для граждан составляют от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

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26 февраля стало известно, что старт эксперимента по запуску проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры перенесен на 30 июня 2025 года вместо запланированной изначально даты 1 марта. В ходе согласования проекта возникли вопросы, которые потребовали дополнительного утверждения и времени для корректной работы эксперимента.

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