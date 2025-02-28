Эксперт отметил высокую доходность гособлигаций по сравнению со вкладами
В настоящее время государственные облигации предлагают более высокую доходность по сравнению со вкладами, а корпоративные облигации от надежных компаний предоставляют еще большую прибыль за счет повышенного риска, рассказал «Известиям» независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин 28 февраля.
Эксперт отметил, что в случае стабилизации экономической и политической ситуации Центробанк РФ к концу этого года может начать снижать ключевую ставку, что так или иначе приведет к снижению доходности банковских депозитов. В этот момент интерес россиян к вкладам начнет угасать, и инвесторы начнут искать альтернативные варианты.
«В целом, уже сейчас наблюдается рост интереса к облигациям: например, государственные облигации, по моему мнению, предлагают более высокую доходность по сравнению с банковскими вкладами, а корпоративные облигации от надежных компаний предоставляют еще большую прибыль за счет повышенного риска», — уточнил Пичугин.
Он предположил, что выход на фондовый рынок может быть перспективным шагом, особенно в секторах, ориентированных на долгосрочный рост. Компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, так или иначе демонстрируют высокие темпы развития, добавил эксперт.
«Также стоит обратить внимание на компании, ориентированные на экспорт сырья. В целом, советую всегда изучать рынок, следить за медиаполем и думать на два и более шага вперед, если вы хотите изменить свое финансовое положение благодаря альтернативным от вклада инструментам», — заключил Пичугин.
Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.
Ранее, 5 декабря 2024 года, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», что гособлигации — консервативный инструмент с хорошо прогнозируемой доходностью. Аналогичными качествами обладает сберегательный вклад. При этом сберегательные вклады могут иметь более выгодные условия, однако депозит позволяет зафиксировать высокую доходность на короткий период времени, максимум — на несколько лет. В дальнейшем всё зависит от ключевой ставки. Вместе с тем классические облигации имеют постоянную доходность: действующие по ним условия могут сохранить актуальность в течение нескольких лет.