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Роспотребнадзор сообщил об отсутствии рисков распространения в РФ оспы обезьян

Роспотребнадзор: в РФ отсутствуют угрозы распространения оспы обезьян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рискм распространния в России оспы обезьян отсутствуют. Об этом 28 февраля сообщил Роспотребнадзор.

«Риски распространения этого заболевания в РФ отсутствуют. Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации по оспе обезьян в мире», — говорится в публикации на сайте.

Соответствующее заявление было сделано в связи с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сохранить статус чрезвычайной ситуации на фоне распространения заболевания в мире.

Уточняется, что в Африке подтвержден только 21% всех случаев предполагаемого заражения вирусом. В Роспотребнадзоре добавили, что российская сторона также продолжит оказывать поддержку африканским странам для противодействия инфекциям, в том числе оспе обезьян.

Кроме того, до конца 2025 года ведомство планирует передать Африке 2 млн тестов для выявления заболевания и шесть мобильных лабораторий, а также обеспечить совместное изучение возбудителей инфекций.

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Портал Actualité 4 февраля сообщил, что из лечебных центров Демократической Республики Конго сбежали 128 больных оспой обезьян пациентов. По данным минздрава, тогда на неделю зафиксировали более 2,7 тыс. случаев подозрения на заболевание, из которых оказались подтверждены 516. При этом наблюдалось 38 летальных исходов.

В свою очередь, в министерстве здравоохранения Азербайджана 18 января сообщали об обнаружении первого случая заболевания оспой обезьян. Предполагалось, что 22-летний мужчина контактировал с инфицированными во время туристической поездки в другую страну.

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