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В Москве состоится Российско-Мьянманский деловой форум

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Фото: TASS/ZUMA Press
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5 марта в Москве состоится Российско-Мьянманский деловой форум, который объединит представителей профильных министерств и ведомств, деловых и экспертных кругов России и Мьянмы. В форуме планируется участие министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова и председателя Государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна. Мероприятие станет продолжением диалога между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма, начатого в рамках пятого заседания Межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшегося 23 февраля в столице Мьянмы городе Нейпьидо.

«Российско-мьянманские отношения имеют давнюю историю. Дипломатические отношения между странами были установлены 77 лет назад. Россия и Мьянма сотрудничают по многим направлениям с момента обретения Мьянмой независимости. Страны взаимодействуют в сельском хозяйстве, фармацевтике, энергетике, горнодобывающей промышленности и других. Мы видим перспективы укрепления взаимодействия в этих сферах, и я уверен, что Российско-Мьянманский деловой форум будет способствовать продолжению многоформатного российско-мьянманского взаимодействия», — подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Тит Линн Оун.

В числе участников форума — союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма д-р Кан Зо, президент Федерации торгово-промышленных палат Республики Союз Мьянма (ФТПП РСМ) Эй Вин, генеральный секретарь ФТПП РСМ Кхайн Кхайн Нвэ, руководитель авиакомпании «Мьянма Эйрвэйз Интернешнл» (МAI) Аун Аун Зо, а также члены ФТПП РСМ Мья Хан и Ньи Ньи Лвин.

«В 2022 году инвестиционная платформа Фонда Росконгресс — «Фонд РК-Инвестиции» — была определена как платформа по взаимодействию российского и мьянманского бизнеса. Спустя три года мы видим, каким тесным стало взаимодействие двух стран. Сотрудничество России и Мьянмы поддерживается на высоком уровне. Уверен, что Российско-Мьянманский деловой форум станет очередной вехой в развитии отношений стран и даст импульс новым совместным проектам и инициативам», — отметил директор инвестиционной платформы Фонда Росконгресс — «Фонда РК-Инвестиции» — Александр Шатиров.

Среди ключевых тем бизнес-форума — инвестиционный потенциал российско-мьянманских отношений и ведение бизнеса в Мьянме. Более подробно участники обсудят швейную промышленность по системе CMP (cut-make-pack), развитие животноводства и рыболовства, производство драгоценных камней и ювелирных изделий в Мьянме. Отдельное внимание будет уделено перспективам развития туристической отрасли в стране. Кроме того, участники обсудят возможности расширения взаимной торговли, представят новые продукты и решения для рынков обеих стран.

Организаторы форума: посольство Республики Союз Мьянма в Российской Федерации совместно с советником по экономическим вопросам Республики Союз Мьянма в Российской Федерации, Федерация торгово-промышленных палат Республики Союз Мьянма (ФТПП РСМ), авиакомпания «Мьянма Эйрвэйз Интернешнл» (МAI), Фонд Росконгресс, инвестиционная платформа Фонда Росконгресс — «Фонд РК-Инвестиции», Деловой совет Россия – АСЕАН и Российско-Мьянманский деловой совет.

Регистрация на Российско-Мьянманский деловой форум осуществляется на сайте Фонда Росконгресс.

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