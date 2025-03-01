Большинство опрошенных россиянок перепродадут непонравившиеся подарки

Значительная часть женщин рассматривает подарки не только как приятный жест, но и как актив, имеющий свою финансовую ценность. Так, 43% респондентов готовы его перепродать, если он не пригодился. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 1 марта.

Среди россиянок, ответивших на вопросы, 45%, получив денежные подарки, предпочитают откладывать средства на сберегательный счет либо инвестировать. Еще 38% тратят деньги на полезные и запланированные покупки, лишь 17% приобретают приятные вещи без раздумий.

В случае получения дорогостоящего, но ненужного подарка женщины принимают различные стратегии того, как распорядиться им. Так, 43% респондентов продают подарок и направляют вырученные средства на свои цели, 29% обменивают его на более нужные вещи, 17% хранят в ожидании подходящего момента, а 11% предпочитают передаривать.

Наиболее выгодным подарком 46% опрошенных назвали деньги или сертификаты в любимые магазины, салоны и клиники. Еще 25% отдают предпочтение дорогим ювелирным украшениям, дизайнерским вещам, нишевой парфюмерии и другим предметам роскоши. Курсы, подписки на полезные сервисы и бизнес-книги интересуют 17% респондентов, тогда как техника и бытовые приборы набрали только 12% голосов.

«Результаты исследования показывают, что россиянки всё чаще оценивают подарки не только с эмоциональной, но и с практической и финансовой точки зрения. Денежные подарки воспринимаются как инструмент накопления и разумного расходования, а дорогие, но ненужные вещи — как ресурс, который можно конвертировать в более полезные приобретения, что демонстрирует высокую финансовую дисциплину, а также тренд на осознанное потребление», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

Ранее, 18 февраля, сообщалось, что в России спрос на цветы с 1 по 15 февраля вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом в январе. Самыми популярными товарами стали авторские букеты из пионовидных роз, орхидей, гортензий и красных тюльпанов. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков кошелька «ЮMoney» и маркетплейса цветов и подарков Flowwow.