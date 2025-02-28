Прокуратура проверит инцидент с оставлением ребенка в подъезде в Мурино
Всеволожская городская прокуратура проверит информацию о том, что мать оставила своего малолетнего ребенка в подъезде многоквартирного дома. Об этом 28 февраля заявила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
«Всеволожской городской прокуратурой организована проверка информации об оставлении матерью в подъезде многоквартирного дома в городе Мурино Всеволожского района несовершеннолетнего ребенка 2024 года рождения», — следует из заявления.
Отмечается, что женщина принесла своего ребенка в многоквартирный дом, в котором проживал его отец, и оставила без присмотра. Такое решение она приняла, поскольку не хотела заниматься его воспитанием.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних, в том числе органами системы профилактики», — пишет ведомство.
Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ситуация находится на контроле правоохранительных органов.
Ранее, 26 февраля, в городе Мурино были обнаружены трое брошенных в квартире детей. Как выяснило следствие, 40-летняя женщина систематически умышленно не кормила и не поила своих детей с целью причинения психологических страданий. Кроме того, она оставляла их на долгое время одних, из-за чего им было страшно. В отношении их матери возбуждено уголовное дело об истязании.