Т-Банк и УрФУ решили масштабировать сотрудничество
Т-Банк и Уральский федеральный университет решили масштабировать сотрудничество в области поддержки преподавателей и популяризации точных наук. Соответствующей договоренности достигли глава банка Станислав Близнюк и ректор УрФУ Виктор Кокшаров на встрече в Екатеринбурге.
«Сотрудничество с Т-Банком, несомненно, открывает для наших студентов новые возможности — это не только знакомство с ИТ-сферой на занятиях, но и профориентация: работая с компанией, ребята могут увидеть весь доступный спектр специальностей, познакомиться с потенциальным работодателем и выбрать себе сферу по душе», — подчеркнул Кокшаров.
Руководители Т-Банка и УрФУ согласны в том, что вузы и работодатели должны работать в плотной связке: учебные заведения нуждаются в актуальной экспертизе, оборудовании, различных формах поддержки талантливых студентов и преподавателей.
По словам Близнюка, созданный по инициативе Т-Банка Центральный университет призван показать «рынку и академическому сообществу эффективность тандема вуз-работодатель и мультиплицировать этот подход».
На встрече также обсуждалось участие УрФУ в инициативах Т-Банка по популяризации точных наук, включая проект Т=Математика, который состоит из серии бесплатных образовательных мероприятий для школьников, студентов, учителей, ИТ-специалистов.
Был поднят вопрос поддержки преподавателей. Глава Т-Банка рассказал о том, что обеспокоен падением престижа профессии учителя. Т-Банк в 2023 году запустил грантовый конкурс «Вклад в поколение» для поддержки школьных учителей математики, информатики и физики со всей России.
Кроме того, глава Т-Банка в разговоре с Виктором Кокшаровым поддержал инициативу Минцифры России об отчислении 5% средств, сэкономленных на полученных налоговых льготах, тратить на работу с вузами, увеличение оплаты труда преподавателей.
Ежегодно студенты УрФУ участвуют в образовательных программах Т-Образования. Кроме того, на базе этого вуза был запущен курс Т-Банка «Функциональное логическое программирование».