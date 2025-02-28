СМИ сообщили об активном приобретении иностранными инвесторами российских акций

Западные инвесторы начали активно приобретать российские акции после переговоров между Россией и США, ожидая возможного снятия санкций. Об этом 28 февраля сообщило агентство Bloomberg.

Согласно его данным, на рынке Гонконга наблюдается рост интереса к акциям алюминиевой компании «Русал», что привело к увеличению их стоимости примерно на 75% в текущем месяце.

«В этом году в Вене акции Raiffeisen Bank International AG, австрийского банка с московским филиалом, выросли на 35%, а в Будапеште акции OTP Bank Nyrt, который по-прежнему работает в России, выросли на 11%», — указано в публикации.

Партнер базирующейся в Нью-Йорке юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius Григорий Мариничев отметил, что рост интереса к российскому рынку связан с политикой новой администрации президента США Дональда Трампа, которая создает условия для выхода России из международной изоляции.

25 февраля газета Financial Times сообщила, что Штаты в ближайшее время могут снять санкции с России. В ходе переговоров между российской и американской стороной в Эр-Рияде РФ передала «длинный список заманчивых бизнес-предложений».

Госсекретарь США Марко Рубио 18 февраля указал на то, что в случае урегулирования конфликта на Украине страны Запада будут вынуждены отменить антироссийские санкции: необходимо, чтобы все стороны шли на уступки.