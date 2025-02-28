Эксперты назвали стоимость квартир в новостройках в Алтайском крае

На первичном рынке в феврале 2025 года в Алтайском крае представлено 44 жилых комплекса: 37 находятся в Барнауле, три в Новоалтайске, два проекта в Бийске и по одному проекту в Белокурихе и Бирюзовой Катуни. Об этом «Известиям» сообщили в «НДВ Супермаркет Недвижимости» 28 февраля. Эксперты рассказали о ценах на такое жилье, отметив, что премиум-класс недвижимости Алтая оказался на уровне Москвы.

Размер экспозиции составляет 257,9 тыс. кв. м. Большая доля предложения (90,1%) находится в Барнауле, в котором в реализации представлено 37 проектов.

Руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева отметила, что Алтай имеет большие перспективы развития, привлекая инвесторов и застройщиков.

По классам жилья большая часть рынка относится к комфорт-классу 75,8% в 31 проекте, на долю бизнес-класса приходится 23,2% в 11 проектах, в премиальном сегменте представлен 1% предложения в двух проектах. Предложение жилья по классам варьируется в зависимости от локации. Так, например, в Барнауле большая часть предложения представлена в комфорт-классе (78%), в Новоалтайске на долю бизнес-класса приходится 69,1%, в ОЭЗ Бирюзовая Катунь в реализации находится проект премиум-класса.

Средняя стоимость «квадрата» в новостройках здесь составляет 157,5 тыс. рублей при средней цене лота 8,7 млн рублей. В Барнауле — 159,6 тыс. рублей при средней цене квартиры 9,1 млн рублей. В Новоалтайске — 99,3 тыс. рублей, а средняя цена жилья — 4,5 млн рублей.

Самая высокая средневзвешенная цена зафиксирована на территории ОЭЗ Бирюзовая Катунь — 677,7 тыс. рублей. Здесь находится и самое дорогое жилье, средняя цена — 26,9 млн рублей. Такой уровень цен сопоставим с ценами на рынке «старой» Москвы. По сроку сдачи большая часть предложения (43,5%) приходится на 2026 год, 16,4% предложения будет сдано в 2025 году, 12% — в 2027-м, 5,8% — в 2028-м, 9% — в 2029 году, 11,7% — в 2030-м. Введены в эксплуатацию только 1,7%.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья, 10% респондентов планируют продать квартиру. Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.