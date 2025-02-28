«Я попрошу Глебова, чтобы он сделал команде теорию на «Ростов»

После борьбы за золото в прошлом сезоне многие ждали от «Динамо» чего-то подобного и в нынешнем. Однако пока команда вне лидирующей тройки, а касательно Марцела Лички появились слухи о не слишком устойчивом положении в клубе. Тем не менее в «Динамо» его поддерживают и в целом доверяют тренерскому штабу, до первой строчки всего четыре очка, а Марцел по-прежнему уверен в себе и излучает оптимизм.

«Хорошая команда — это 15–17 футболистов высокого класса»

— Марцел, начнем с приятного для вас: под конец трансферного окна стали динамовцами опорник из «Ростова» Глебов и правый защитник из сборной Парагвая Касерес. Что они дадут команде?

— Это действительно приятные новости. В первую очередь эти два футболиста дадут нам больше агрессии на поле. Пока «Динамо» — хорошая команда джентльменов. Которой иногда не хватает чуть-чуть жесткой музыки. Что-то в духе хард-рока или хеви-метала. Талантливые игроки, хорошо работающие с мячом, — это здорово, но, например, против «Факела» или «Ахмата» ты должен показать характер. Иначе они тебя через отношение к игре, агрессию, физические данные могут «убить». Всегда жесткая работа побьет талант. Аргентинская лига сама по себе агрессивная, и в сборной Парагвая Касерес этим отличался. Скажем, против Бразилии, где часто действовал против Винисиуса, он провел хороший матч.

Данил — бывший капитан «Ростова». Он лидер, разговаривает на поле. Коммуникация между игроками важна, когда что-то не получается, надо подсказать партнерам. Два новичка — футболисты хорошего уровня, добавят конкуренции в середине поля и в защите.

— С атакой у Касереса похуже, чем с обороной?

— Я думаю, он достаточно физически хорош, чтобы подключаться. Главное для защитника — оборона. Атака — дополнительный бонус. У нас и так играют трое в нападении плюс Бителло, Карраскаль, Фомин, Чавес — все созидательного плана. Получается, что атакуют шестеро, а защищаются четверо. В такой ситуации от крайних защитников важен баланс, иначе обороняться окажется некому. В этом плане нам важен приход Касереса. А в зависимости от стиля соперника можно подбирать варианты — выпускать более атакующих Дасу справа или Скопинцева слева.

— Много говорилось, что «Динамо» не хватает настоящего опорника, который бы выжигал. Глебов — тот самый?

— У нас только Лаксальт действует на этой позиции максимально агрессивно. У Чавеса и Фомина другие козыри, они хороши с мячом, здорово ведут игру. Глебов, как и Лаксальт, умеет играть жестко. Он добавит агрессии в центре поля, сможет страховать «восьмерку» и «десятку», действующих выше.

— В соцсетях очень популярно было видео, как вы на турнире по паделу что-то обсуждаете с Глебовым. Сейчас уже можно рассказать: это был разговор на уровне «давай к нам»?

— Все почему-то решили, что мы разговаривали о трансфере, но мы говорили о другом. Думаю, я куда больше времени говорил с Колей Комличенко о его бомбардирском рекорде в Чехии с 29 голами, о чешском пиве. Или с Лешей Мироновым, которого тренировал в «Оренбурге». Он много пропустил из-за травмы, сейчас возвращается в строй. Говорил и с Андреем Аршавиным, и с Валерием Карпиным. Но те беседы никому, конечно, не были интересны, а общение с Глебовым вызвало большой ажиотаж.

— Двое новичков пришло. Что скажете об итогах кампании?

— Мы разговаривали с руководителями о новых игроках. Хотя понятно, что жизнь порой вносит коррективы. Например, мог уйти Бителло. У меня в таком случае возник бы вопрос по поводу этой позиции. Должна быть серьезная конкуренция. Сегодня в центре поля у меня есть Лаксальт, который также может действовать в обороне, Чавес, Фомин, Глебов, Карраскаль и Бителло. Шесть человек очень сильных. Если мы хотим соревноваться с «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком», то должна быть серьезная скамейка. К примеру, на 60-й минуте я заменю Лаксальта на Фомина или на Глебова, и по уровню это будет сопоставимо. Еще и добавится свежести. Такой выбор очень важен и для меня как для тренера, и для команды.

Плюс Александров, Смелов, Окишор. Я бы отдельно хотел отметить эту тройку молодых и нападающего Бокова — они полностью выдержали сборы наравне с основой.

В итоге у нас сейчас хороший выбор. Я не хочу, чтобы было 7–8 крутых игроков, а остальные — уровнем ниже. Хорошая команда — это 15–17 футболистов высокого класса. Каждый из которых интересы коллектива ставит выше своего эго. Сегодня играет мой друг, а не я? Хорошо, я помогу, выйдя на замену. Футбол — это не пинг-понг или большой теннис, где каждый за себя, это коллективный спорт.

— На мой взгляд, именно с командным духом осенью было не всё гладко. Словно не хватало куража и эмоций, согласны?

— Сразу вспоминается матч с «Ахматом». Мне трудно понять, как футболист неделю старается, готовится, тренер говорит о значимости встречи, а потом... Играть против «Спартака», «Зенита» очень легко. Большие матчи, ажиотаж, мотивация идет автоматически, тренер не нужен. Только выбрать состав, объяснить тактические вещи. Но проблемы возникают, когда ты встречаешься с командами из низа таблицы — «Химками» и «Ахматом».

«Факел» — очень тяжелая команда. Надо убеждать футболистов: голым талантом такие матчи не выиграешь. В первую очередь важен уровень физической борьбы. А то начинаешь с мыслями победить на классе — если не пойдет, то включаешь обороты на 60-й минуте. Это уже поздно.

Всегда нужны позитивные эмоции. Без эмоций, если тебе всё равно, ты не можешь играть в футбол. У нас был плохой матч с ЦСКА дома. Вообще ничего не получилось. А одна из лучших игр по эмоциям — с «Локомотивом» в начале сезона. Хотя с составом было тяжело — ребята были на Кубке Америки, Бальбуэна уехал на Олимпиаду. Играли Бессмертный, Лепский, Майсторович, молодым надо было помогать, но команда показывала эмоции, характер. Было 1:1, «Локомотив» мог забить два гола после наших индивидуальных ошибок. Не забили, а Майсторович сделал 2:1. Выиграли в итоге 3:1. «Локомотив» выглядел получше, но «Динамо» искало шанс и заслужило три очка.

Вообще, мы стартовали с трех побед — были хорошие игры, были эмоции. Обратные примеры — с «Ахматом» и ЦСКА. Такое недопустимо. В отличие, скажем, от матча в Воронеже. Там у меня не было претензий, хотя пропустили, уже когда закончилось компенсированное время, и судья еще немного добавил. Мы вели 1:0, были еще две стопроцентные ситуации, Тюкавин и Фернандес могли забить. А в конце уже никакой тактики не было, шел навал, на 97-й минуте мяч перелетел всех высоких, нам забил головой маленький футболист. Такое бывает — это футбол. За это его и любят, что нельзя всё просчитать. Возьмем «Манчестер Сити». Сколько денег вложено, и сколько месяцев у них не получается ничего. А какие игроки! Какой тренер сидит на скамейке! Это со стороны кажется, что всё легко, на самом деле — нет.

«Бителло поступил неправильно»

— Пришедшие летом Лунев, Маухуб и Артур оправдывают ожидания?

— Лунева вы знали по «Зениту». Плюс он два года был в Леверкузене — одном из лучших клубов бундеслиги. Это профессионализм, немецкая дисциплина. Будь ты хоть Нойер, но первый раз опоздал — штраф, второй — до свидания. Лунев отлично готов ментально, физически, знает, когда надо максимально сконцентрироваться. У него хорошая пара с Лещуком. Андрей начал сезон первым номером, много нам помогал, спасал команду. Получил травму — уже Игорь показывал сильную игру. А с «Ахматом» еще и забил, сравнял счет и потом на 95-й минуте сделал шикарный сейв. У вратарей хорошая честная конкуренция.

И не надо забывать об Андрее Кудравце. Есть разница: один 20-летним приехал из БАТЭ, другой, опытный, прошел «Байера», поиграл в «Зените». Но Кудравец за год сделал гигантский шаг вперед. Огромное желание, старательность — супер. Этот прогресс — результат его отношения к делу, работы его и тренера вратарей Димы Изотова.

Маухуб в 21 год приехал из Марокко в Европу. У него идет адаптация. Он молодой, старается успеть всюду, носится. Иногда надо чуть-чуть спокойнее, грамотнее выполнять какие-то тактические вещи. Но у Мехди есть чувство гола, он умеет отклеиваться в штрафной. Плюс очень неприятный для соперника — постоянно напрягает, прессингует, втыкается.

Артур — футболист, который супер играет один в один. Когда приехал, то требовалось время притереться к команде. Не всегда получалось так уж идеально, но здесь, на этих зимних сборах, он выглядел уже очень хорошо. Артур может уходить как влево, так и вправо. Довольно часто мы видим: этот будет в девяти из 10 случаев убирать мяч под левую или правую, все эти аналитические программы дают полный расклад, и защитникам легко предугадывать. А Артура не просчитаешь. Плюс физически здорово подготовился.

— Ваше отношение к поступку Бителло, который отказывался возвращаться в «Динамо»?

— Бителло решал вопрос с агентом, который сказал ему: «Есть предложение от «Ботафого», «Динамо» тебя не хочет отпускать, не поедешь на сбор». Он не первый и не последний бразилец в подобной ситуации. Такое было и в «Реале», и в «Интере» и будет еще много где.

Я всегда говорю: только игрок решает, как ему стоит поступать. Агент может помочь найти тебе клуб, сделать контракт, но остальное — это твоя жизнь, твоя карьера. Не стоит слишком доверяться решениям агентов. Бителло — хороший парень. В команде его любят за позитивное мышление. Я Бителло сказал: «Ты неправильно сделал, потому что у тебя есть контракт. «Динамо» выполняет контрактные обязательства, и ты должен. Начинаются сборы — надо приехать. Хочешь уйти? Это решают руководители клубов, агент, а ты тренируешься с «Динамо». Договорятся — соберешь чемодан и уедешь в хорошей форме. Нет — нет. А что вместо этого? Тренировки пропустил, занимался сам. Клуб тебя оштрафовал, потому что ты вовремя не приехал на сборы».

Вы, журналисты, спрашиваете: как футболиста приняли, а извинялся он или нет? Кому это всё было нужно? Мы это всё обсудили, думаю, Бителло всё понял, у него не пусто в голове. Он сказал, что концентрируется на игре за «Динамо», потому что в один день хочет сделать шаг вперед. Если будет плохо играть, то «Ботафого» уже не заберет.

— Лунев говорил, что ждал слов Бителло после возвращения. Вы ему не советовали извиниться?

— Он взрослый человек, сам решает, что ему делать. Я не могу привести за ручку — извиняйся. Мне было важно поговорить с Бителло. Чтобы не получить футболиста, который будет обижен, что его не отпустили. Голова должна быть чистой, а мысли — только о футболе.

— Снижения желания у него не заметили?

— Бителло приходит на тренировки с улыбкой, в хорошем настроении, работает с полной отдачей. И, судя по матчам, никаких ментальных проблем у бразильца нет.

— Насколько вас пугала перспектива потерять одного из лидеров?

— Не пугала, честно скажу, потому что у меня нет влияния на эту ситуацию. Я, конечно, могу сказать: «Дмитрий (Дмитрий Гафин, председатель совета директоров «Динамо». — «Известия»), пожалуйста, не отдавай его». Но если ты купил игрока за €10 млн, а потом пришел другой клуб и положил на стол €20 млн, то Дмитрий мне, скорее всего, ответит: «Марцел, извини, мы должны зарабатывать деньги, чтобы потом могли купить других».

Да и зачем держать футболиста, который хочет уйти? Мне его за руку схватить и не отпускать? А его настроение при этом упадет, эффективность снизится. Лучше в такой ситуации не пугаться, а сказать: «Окей, потеряли Бителло, но остался Карраскаль». Есть Фомин, есть Чавес. Сейчас добавился Глебов. Есть 18-летний Витя Окишор. Мне ему хочется давать по 20 минут, включать в игру, потому что он очень талантливый парень. Так что в уходе Бителло трагедии бы не было. Конечно, потеря для команды была бы большая, но надо уметь работать с теми, кто есть в составе.

«У Тюкавина нет спада»

— В прошлом сезоне Тюкавин стал лучшим игроком РПЛ, сейчас пока в числе претендентов не фигурирует. Почему?

— В начале сезона у него не получалось забить, и он чуть-чуть занервничал из-за этого. Я ему сказал: «Помнишь, ты не забивал в прошлом сезоне 11 матчей? А в итоге финишировал на втором месте среди бомбардиров, признали лучшим». Пусть не забиваешь, но старайся работать для команды — придержать мяч, отдать передачу. Были матчи без голов, где он сыграл хорошо. С «Краснодаром», например, где с его пасов должны были забивать другие. Но мы проиграли, а в таком случае никто не обращает внимания, как ты выглядел. Уступили, не забил — высоких оценок не заслужишь. Для меня Тюкавин вообще ничего не потерял из своего мастерства, у него нет спада. А в последнем туре перед отпуском забил два сам и сделал ассист Карраскалю. Уверен, что весной всё будет в порядке.

— То есть вы не согласны с теми критиками, которые считали, что звание лучшего в прошлом сезоне могло вскружить голову?

— Нет. Может быть, в самом начале сезона эти разговоры: я много бегаю, мне не дают передач. Но в целом ничего такого. С передачами так: сделал десять открываний, не получил мяч — делай одиннадцатое. А на двенадцатом получишь и забьешь. Нельзя останавливаться. С негативными мыслями и до апреля не забьешь. Надо всегда смотреть позитивно, только вперед. Верить в себя и работать. Залетит какой-то случайный гол, и дальше пойдет удачная серия.

— «Динамо» — лидер по многим атакующим метрикам: созданные моменты, удары, передачи в штрафную. Обращаете внимание? Или самое важное — сколько влетело в ворота?

— Конечно, самое важное — голы. А показатели... Да, если будем создавать не десять моментов, а пять, то и шансы забить снизятся. Но и тут всё равно важна реализация. И где-то удача. Со «Спартаком» — две перекладины и вынос с линии, с «Краснодаром» — отличная игра, масса моментов, штанга. В результате дважды проиграли 0:1. Мы же видим в Европе: Мбаппе или, скажем, ван Нистелрой ранее: момент — гол. А если с первого раза не забил, то уж со второго — точно.

Но важны не только забитые мячи, но и пропущенные. Может, кто-то посмеется, но я рад, что у нас их меньше, чем в прошлом сезоне после 18 туров. Тогда разница мячей была 29–22, сейчас 37–20. На восемь больше забили, на два меньше пропустили. Да, мы атакующая команда, но всё равно идеальный показатель был бы 15 пропущенных на такой дистанции. Это то, к чему хотелось бы стремиться. Мы можем улучшаться в этом плане, ищем баланс в обороне. Хотя поиск — одно, а жизнь — другое.

На том же зимнем турнире хотел бы в трех матчах иметь 6:0, а получили 0:6. И так бывает. Пища для размышлений. Хотя, повторю, матчи со «Спартаком» и «Краснодаром» были хорошие, но счет на табло. Надо преодолевать сложные моменты, терпеть и работать, чтобы в один день стать чемпионом. Самое главное, что все выкладываются на сто процентов, это обязательно окупится на поле.

— Зимой много разговоров о вашем будущем, насколько крепки ваши позиции. Это нервирует? Отвлекает?

— Вообще не отвлекает. Да я и не пользуюсь соцсетями, мало читаю. Сейчас мой брат Марио прислал мне новость, что якобы Карпин летом может прийти в «Динамо». Но ситуация простая. Мой контракт действует до конца сезона, и случиться может всё что угодно. Я, как тренер, знаю, что мне в любом клубе в любой момент могут сказать: «Спасибо, до свидания». В любой момент.

Вообще не думаю о таких вещах, это просто условие нашей работы. Моуринью сколько выиграл, и что? Ему сказали спасибо в «МЮ», потом сказали спасибо в «Роме».

А если всё это читать... Выиграли — люди скажут: «Супер! Красавец! Браво!» Проиграли — те же люди тебя матом обложат. Не вижу смысла. Надо всегда стоять ногами на земле и делать свою работу как можно лучше, не думая, что будет завтра. Может, завтра выйду, а навстречу автомобиль. Так что живи сегодняшним днем и меняй всё к лучшему сегодня.

— Но вы впервые в карьере работаете под таким давлением?

— Нет. В Бресте в Белоруссии у моего «Динамо» был очень амбициозный президент. Я не успел один раз проиграть — он тут же пришел в раздевалку. На всё стараюсь смотреть позитивно. Если меня поменяет Карпин, главный тренер сборной России, то здесь нечего стыдиться. Это будет даже честь для меня. Не какой-то ноунейм же, верно?

— Ваш контракт автоматически продлевается, если «Динамо» попадет в тройку или выиграет Кубок. Насколько реально выполнить какую-то из этих задач?

— С одной стороны, кажется, что ближайшая дорога — через Кубок. Надо пройти ЦСКА, затем победителя пары «Зенит» – «Ростов», и ты уже в суперфинале. За пять матчей можешь получить трофей. С другой стороны, нет права на ошибку, как в чемпионате. Понятно, что из «Пути РПЛ» можно оказаться в «Пути регионов», но тем не менее. А в чемпионате длиннее дистанция, можно наверстать. Да, «Краснодар» и «Зенит» оторвались на четыре балла, «Спартак» — на два. Значит, мы должны выиграть примерно девять из 12 матчей. Почему нет? Конкуренты тоже будут терять очки. ЦСКА сильный, «Локомотив». Для меня и «Ростов» — очень неприятная команда, которая может забрать очки у них всех.

— Сейчас вы его чуть-чуть ослабили.

— Ха-ха, да. Я попрошу Глебова, чтобы он сделал команде теорию на «Ростов». Он его лучше знает. Если же без шуток, то мы тоже сильные. Почему должны бояться кого-то?