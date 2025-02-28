Турпоток из африканских стран в Россию за последние два года вырос почти на 60%

За последние два года турпоток в Россию из африканских государств вырос более чем в полтора раза, сообщила «Известиям» заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова 28 февраля.

Для многих стран Африки туризм — стремительно растущий сектор экономики. В то же время среди африканских туристов наблюдается запрос на путешествия по России, особенно в свете активных деловых и образовательных обменов.

«Африка — перспективный, еще не освоенный нами туристический рынок. На материке больше 50 государств, все они по-своему интересны. Для граждан Ботсваны, Кабо-Верде, Маврикия, Намибии, Туниса, ЮАР и Сейшельских Островов уже действует безвизовый режим въезда в Россию. Расширяется география авиасообщения с Африкой: Россию связывают прямые перелеты с Египтом, Алжиром, Марокко, Сейшельскими островами и Эфиопией — из России в эти страны действуют 143 рейса (128 из них — в Египет), а в Россию — 144 (128 — из Египта)», — отметила Максутова.

По ее словам, за последние два года турпоток из африканских государств увеличился почти на 60%, но всё еще остается достаточно скромным — в общей сложности около 37 тыс. поездок в год.

«Жители Африки в выборе направлений для путешествий часто ограничиваются соседними странами. В Россию они часто приезжают в целях образовательного и медицинского туризма. Что касается россиян, то среди них популярны Египет, Марокко и Тунис. Примечательно, что в Африке очень богатая гастрономическая культура, но не представлены рестораны российской кухни, поэтому в туристических обменах важную роль может сыграть наш гастрономический потенциал», — пояснила она.

ЦСР совместно с Минэкономразвития занимается продвижением российского туристического потенциала в дружественных странах и работает над формированием устойчивых турпотоков.

«Пока доля африканских туристов во въездном турпотоке в нашу страну составляет меньше 1%. Хорошим подспорьем для улучшения взаимных турпотоков может стать создание российско-африканской рабочей группы по туризму в ЦСР», — сказала эксперт.

Ранее, 23 февраля, эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.