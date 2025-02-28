Четыре очка Малкина принесли победу «Питтсбургу» в матче с «Филадельфией»
Российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинзз» Евгений Малкин принес своей команде победу в матче с «Филадельфией Флайерз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс» 28 февраля.
Уточняется, что Малкин набрал за матч четыре очка, тогда как у российского нападающего из «Филадельфии» Матвея Мичкова на счету оказалось три. Кроме того, в «Питтсбурге» отметились своими голами Филип Томасино и Эрик Карлссон, а в «Филадельфии» по шайбе забросили Ноа Кейтс и Оуэн Типпетт.
Игра завершилась со счетом 5:4, при этом «Филадельфия» лидировала со счетом 3:0 вплоть до 29-й минуты, пишет газета.
Ранее, 24 февраля, Малкин забил свою 508-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и опередил по голам известного канадского форварда и 10-кратного обладателя Кубка Стэнли Жана Беливо.