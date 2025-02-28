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Пять главных домов городских усадеб признали памятниками архитектуры

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
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Пять главных домов городских усадеб внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом 28 февраля сообщил портал mos.ru.

Это настоящие шедевры архитектуры и украшения московской усадьбы Плохово — Осташевских — Л.С. Полякова (Тверской бульвар, дом 17, строение 4), городской усадьбы Кулаковых (Верхняя Радищевская улица, дом 8, строение 1), усадьбы В.Д. Носова (Малая Семеновская улица, дом 1, строение 1), усадьбы купца В.С. Бородина — Полшковых с палатами (Садовническая улица, дом 71, строение 4), а также усадьбы XVIII–XIX веков (Новая Басманная улица, дом 21, строение 1).

Среди памятников архитектуры усадьба Плохово — Осташевских — Л.С. Полякова на Тверском бульваре. Специалисты Департамента культурного наследия добились его реставрации и теперь держат памятник архитектуры под постоянным контролем.

Также городская усадьба Кулаковых получила статус памятника архитектуры. Каменное здание XIX сохранило декоративное оформление XIX века, угловые печи с вогнутыми зеркалами, облицованные гладким белым кафелем, изразцовые печи с рисунком, лепные, а также тянутые потолочные карнизы и розетки.

Усадьба В. Д. Носова была крупным шерстяным производством. Для создания интерьеров владельцы здания пригласили известного архитектора И. В. Жолтовского.

«Самая старинная часть главного дома на Садовнической улице — каменные палаты, построенные в 1770 годах московским купцом второй гильдии Василием Сергеевичем Бородиным», — говорится в публикации.

Также городская усадьба XVIII–XIX века на Новой Басманной улице относится к характерному для послепожарной архитектуры типу жилого дома с мансардой. Здание венчает профилированный карниз и завершает мезонин в три окна с фронтоном. В интерьерах сохранились печи XIX века.

Департамент культурного наследия ведет работу по выявлению объектов культурного наследия. За последние 14 лет более 700 объектов включили в реестр.

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Ранее, 24 февраля, три столичных особняка стали объектами культурного наследия. В список вошли особняк купцов Марковых, жилой дом П.А. Бачуриной — И.Е. Смирнова и особняк С.К. Тронше.

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