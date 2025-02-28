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Врач рассказал о неочевидных симптомах рака кишечника

Врач Белков: на рак кишечника могут указывать мало беспокоящие симптомы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Рак кишечника является одним из наиболее распространенных и опасных онкозаболеваний. О том, какими неочевидными на первый взгляд симптомами он может проявляться, 28 февраля в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-онколог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Дмитрий Белков.

По словам специалиста, с возрастом вероятность развития колоректального рака возрастает. Согласно статистике, мужчины подвержены этому заболеванию чаще женщин. Риск возникновения этого вида рака увеличивает образ жизни, длительный контакт с канцерогенными веществами, а также генетическая предрасположенность.

В большинстве случаев рак кишечника развивается из полипов, но не все из них переходят в злокачественное образование. Характерной чертой этого онкозаболевания является медленное прогрессирование болезни. Из-за этого длительное время она может протекать бессимптомно, а первые признаки могут проявляться спустя годы, поэтому выявить патологию без комплексного обследования невозможно.

«Раковые опухоли толстой кишки на ранних стадиях сопровождаются незначительными симптомами, которые мало беспокоят онкобольных, но тем не менее требуют внимания. Например, если новообразование расположено в правом отделе кишечника, пациенты часто испытывают хроническую слабость, усталость и анемию, могут наблюдаться потеря веса и периодическое повышение температуры», — рассказал Белков.

При этом онкообразование в левом отделе кишечника вызывает запоры или диарею, боли в животе, метеоризм, кишечную непроходимость, а также кровянистые или гнойные выделения при дефекации, нередко сопровождающиеся резкими болями.

«Даже если вас ничего не беспокоит, я настоятельно рекомендую проходить колоноскопию для профилактики рака кишечника. Это единственный метод, позволяющий выявить опухоли и предраковые состояния на самых ранних этапах», — подчеркнул врач.

По словам Белкова, колоноскопию следует проходить после 45 лет один раз в 2–3 года, но при наличии в семье случаев такого заболевания необходимо проходить эту процедуру с 35 лет. При обнаружении подозрительных образований процедуру рекомендовано проходить ежегодно.

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26 февраля врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург Андрей Нефедов рассказал о способах выявления рака легкого на ранней стадии. Для этого необходимо проходить медицинское обследование с помощью скрининга низкодозной компьютерной томографии (НДКТ). Им можно обнаружить маленькие опухоли в легких, что позволяет вовремя удалить их и провести эффективное лечение.

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