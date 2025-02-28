Стармер анонсировал участие 18 стран в саммите по Украине в Великобритании
Представители из 18 стран примут участие в саммите по урегулированию украинского конфликта в Великобритании, проведение которого запланировано на 2 марта. Об этом 27 февраля сообщил британский премьер-министр Кир Стармер.
«[Представители] 18 стран прибудут на запланированный на воскресенье (2 марта. — Ред.) британский саммит [по Украине]», — заявил глава правительства Великобритании в ходе беседы с американским лидером Дональдом Трампом, трансляцию которой вел телеканал Sky News.
Кроме того, Стармер добавил, что на данный момент британское правительство ведет переговоры с Францией и представителями Североатлантического альянса (НАТО) для того, чтобы пригласить их на саммит.
25 февраля Стармер сообщил о том, что саммит по конфликту на Украине состоится в первые выходные марта в Великобритании. На нем также обсудят общую европейскую безопасность. По словам премьер-министра, будет затронут вопрос принятия предложенной США резолюции по Украине.