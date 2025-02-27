Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский
Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер в возрасте 88 лет. Об этом 27 февраля сообщил президент Федерации шахмат РФ Андрей Филатов.
«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны», — отметил он, его слова передает ТАСС.
В 1969 году Спасский обыграл советского шахматиста Тиграна Петросяна и стал десятым чемпионом мира, однако в 1972-м он утратил шахматную корону, уступив в Рейкьявике американцу Роберту Фишеру.
Спасский — заслуженный мастер спорта СССР. Он был награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовую доблесть», а также отмечен Почетной грамотой президента РФ. Он двукратный обладатель шахматного «Оскара» — престижной награды лучшему игроку года.