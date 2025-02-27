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Доброволец из Свердловской области 81 день удерживал позиции под огнем ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Доброволец из Свердловской области Вадим Тумасов в течение 81 дня удерживал позиции под огнем боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается 27 февраля в Telegram-канале «УрФО Инфо».

«В октябре 2024 года, будучи командиром роты, он проявил героизм в боях на белогоровском направлении. Под огнем противника Вадим Тумасов организовал прорыв штурмовой группы и удерживал позиции на протяжении 81 дня, из которых в одиночку были семь. Всё это время уралец успешно отражал атаки врага, несмотря на полученные ранения», — написано в сообщении.

Отмечается, что сейчас Тумасов находится в госпитале, а командование предложило наградить его «Золотой Звездой» и присвоить звание «Герой России».

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23 февраля Герой России, майор войск нацгвардии Марат Тибилов был удостоен медали «Золотая Звезда» за руководство подразделением, которое отражало контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье с 5 по 8 февраля.

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