Доброволец из Свердловской области 81 день удерживал позиции под огнем ВСУ
Доброволец из Свердловской области Вадим Тумасов в течение 81 дня удерживал позиции под огнем боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается 27 февраля в Telegram-канале «УрФО Инфо».
«В октябре 2024 года, будучи командиром роты, он проявил героизм в боях на белогоровском направлении. Под огнем противника Вадим Тумасов организовал прорыв штурмовой группы и удерживал позиции на протяжении 81 дня, из которых в одиночку были семь. Всё это время уралец успешно отражал атаки врага, несмотря на полученные ранения», — написано в сообщении.
Отмечается, что сейчас Тумасов находится в госпитале, а командование предложило наградить его «Золотой Звездой» и присвоить звание «Герой России».
23 февраля Герой России, майор войск нацгвардии Марат Тибилов был удостоен медали «Золотая Звезда» за руководство подразделением, которое отражало контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье с 5 по 8 февраля.