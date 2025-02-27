Скончался отец пианиста Дениса Мацуева

Композитор и пианист Леонид Мацуев скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил его сын народный артист РФ Денис Мацуев в четверг, 27 февраля, в своем Telegram-канале.

«Я всегда говорил, что это для меня самый главный и самый близкий человек, самый надежный, верный и всё понимающий», — цитирует Мацуева НСН.

Леонид Мацуев работал в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова, передает агентство городских новостей «Москва».

Более 25 лет преподавал, сочинял музыку и ставил спектакли в Иркутском театральном училище, сообщается на сайте kp.ru. В Москву переехал в 1991 году.