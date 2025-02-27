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Экс-депутат рады назвал беспределом ограничения Украины на выезд журналистов из страны

Экс-нардеп Украины Олейник: Киев боится побега из страны еще большего числа людей
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Фото: TASS/Zuma
dzen
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Решение Киева приостановить выдачу писем содействия для выезда за границу журналистам и деятелям искусства противоречит правовым нормам и является очередным примером беспредела со стороны властей. На это в беседе с «Известиями» 27 февраля указал бывший депутат Верховной рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Накануне минкульт Украины сообщил, что с 3 марта приостанавливает выдачу писем содействия для выезда военнообязанных артистов и журналистов за границу. По данным пресс-службы ведомства, причиной приостановления стало большое количество случаев, когда лица, получившие разрешение на выезд за границу во время военного положения, не возвращались на Украину в установленный срок.

«Идет полный беспредел. Относительно работников культуры: уже были случаи, когда целые оркестры не возвращались в страну, спортсмены не возвращались, потому что понимали, что рано или поздно очередь отправиться на фронт дойдет и до них. А сегодня очень большой дефицит солдат на первой линии. Киев вводит эти ограничения, чтобы люди не убегали из этого концлагеря», — прокомментировал Олейник.

По его словам, генпрокуратура Украины сообщала о тысячах подобных случаев. При этом, считает собеседник издания, ужесточение выездных норм и мобилизации не поспособствует укреплению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого, подчеркнул политик, солдатам нужна мотивация, а ее нет — при экс-президенте США Джо Байдене украинцы верили, что Запад поддерживает их, готов давать деньги и оружие. А теперь, с приходом в Белый дом Дональда Трампа, риторика изменилась, Вашингтон говорит о мире.

«У президента Украины Владимира Зеленского нет выхода, кроме как ужесточать порядки. Он понимает, что проиграл, но продолжает воевать до последнего украинца», — резюмировал бывший нардеп.

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До этого, 23 февраля, доктор экономических наук, специалист по эмиграции Андрей Гайдуцкий заявил журналистам, что после окончания украинского конфликта Украину ждут две волны эмиграции. Он также обратил внимание на то, что мужчины в стране живут с «синдромом отложенной эмиграции»: они хотят уехать, но не могут из-за ограничений на выезд с Украины, которые действуют для них.

Глава министерства национального единства Украины Алексей Чернышов 7 января сообщал, что Киев начал процесс возвращения граждан, находящихся за рубежом. Принудительные меры применены к ним не будут, отмечал он. По его словам, сейчас за рубежом находятся 20–25 млн украинцев

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