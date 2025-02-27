Экс-депутат рады назвал беспределом ограничения Украины на выезд журналистов из страны

Решение Киева приостановить выдачу писем содействия для выезда за границу журналистам и деятелям искусства противоречит правовым нормам и является очередным примером беспредела со стороны властей. На это в беседе с «Известиями» 27 февраля указал бывший депутат Верховной рады, член международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Накануне минкульт Украины сообщил, что с 3 марта приостанавливает выдачу писем содействия для выезда военнообязанных артистов и журналистов за границу. По данным пресс-службы ведомства, причиной приостановления стало большое количество случаев, когда лица, получившие разрешение на выезд за границу во время военного положения, не возвращались на Украину в установленный срок.

«Идет полный беспредел. Относительно работников культуры: уже были случаи, когда целые оркестры не возвращались в страну, спортсмены не возвращались, потому что понимали, что рано или поздно очередь отправиться на фронт дойдет и до них. А сегодня очень большой дефицит солдат на первой линии. Киев вводит эти ограничения, чтобы люди не убегали из этого концлагеря», — прокомментировал Олейник.

По его словам, генпрокуратура Украины сообщала о тысячах подобных случаев. При этом, считает собеседник издания, ужесточение выездных норм и мобилизации не поспособствует укреплению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого, подчеркнул политик, солдатам нужна мотивация, а ее нет — при экс-президенте США Джо Байдене украинцы верили, что Запад поддерживает их, готов давать деньги и оружие. А теперь, с приходом в Белый дом Дональда Трампа, риторика изменилась, Вашингтон говорит о мире.

«У президента Украины Владимира Зеленского нет выхода, кроме как ужесточать порядки. Он понимает, что проиграл, но продолжает воевать до последнего украинца», — резюмировал бывший нардеп.

До этого, 23 февраля, доктор экономических наук, специалист по эмиграции Андрей Гайдуцкий заявил журналистам, что после окончания украинского конфликта Украину ждут две волны эмиграции. Он также обратил внимание на то, что мужчины в стране живут с «синдромом отложенной эмиграции»: они хотят уехать, но не могут из-за ограничений на выезд с Украины, которые действуют для них.

Глава министерства национального единства Украины Алексей Чернышов 7 января сообщал, что Киев начал процесс возвращения граждан, находящихся за рубежом. Принудительные меры применены к ним не будут, отмечал он. По его словам, сейчас за рубежом находятся 20–25 млн украинцев