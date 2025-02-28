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Эксперт рассказал о растущей роли навыка программирования в ряде сфер

Эксперт Мокевнин: навык кодинга нужен в финансовой сфере и госструктурах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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С развитием современных технологий навыки программирования постепенно становятся универсальным умением для финансовой сферы, госструктур, маркетинга, юриспруденции и инженерии. Об этом «Известиям» 28 февраля рассказал сооснователь онлайн-школы программирования «Хекслет» Кирилл Мокевнин.

Он рассказал, что навыки программирования в настоящий момент необходимы в сфере финансовой аналитики, так как современные финансовые системы усложняются, а объем данных для обработки растет.

«Владение языками программирования позволяет аналитикам автоматизировать рутинные расчеты, а также разрабатывать сложные модели для прогнозирования и анализа рынка. Знание кода помогает финансистам ускорить обработку данных и получать более точные прогнозы для принятия решений», — подчеркнул эксперт.

Также программирование пригодится в работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и в госструктурах. В различных ведомствах внедрено множество систем для отчетности, с которыми госслужащие зачастую не справляются и поэтому прибегают к использованию простейших ботов для выполнения ряда рутинных задач, объяснил Мокевнин.

Он отметил, что маркетологи и специалисты по рекламе, в свою очередь, только начинают осваивать кодинг. Анализ данных, использование алгоритмов для персонализированных рекламных кампаний и прогнозирование поведения потребителей — всё это требует знаний в области программирования.

«Например, знания в SQL позволяет маркетологам анализировать поведение пользователей с точностью, которая раньше была недоступна. Это помогает создавать более точные маркетинговые стратегии и повышать эффективность рекламных кампаний», — сказал Мокевнин.

По его словам, в стороне не остаются и юристы. С развитием LegalTech и внедрением автоматизированных систем для анализа судебных решений, знание программирования стало важным навыком для специалистов в области права. Кодинг помогает быстро обрабатывать большие массивы данных, избегать ошибок, разрабатывать смарт-контракты и улучшать процессы юридической аналитики.

Часто прибегают к программированию и архитекторы, что повышает точность проектирования и помогает автоматизировать рутинные задачи. Так, например, разработка цифровых моделей, расчет конструкций и прогнозирование поведения зданий и сооружений требуют применения языков кодинга, таких как Python или MATLAB, подчеркнул эксперт.

«В 2025 году программирование перестает быть прерогативой только IT-специалистов и становится универсальным навыком для множества профессионалов. Это знание помогает автоматизировать рутинные процессы, анализировать данные и разрабатывать инновационные решения, что дает значительное преимущество в любой сфере», — сказал он.

По машинам: в колледжах будут учить профессиям для работы с ИИ
Эксперты выступают за внедрение проектных заданий и привлечение бизнеса

21 февраля координатор профориентационного фестиваля «День выбора» от MAXIMUM Education Екатерина Болотова рассказала «Известиям» о профессиях будущего. Эксперт отметила, что в связи с появлением искусственного интеллекта (ИИ) рынок труда меняется. Так, одними из востребованных профессий эксперт называла специалиста по интеграции ИИ в бизнес-процессы и оператора цифровых роботов (RPA), который управляет программными решениями для автоматизации рабочих процессов. Также перспективными сферами являются биотехнологии и цифровая медицина.

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