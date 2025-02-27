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Уиткофф указал на большие возможности для сотрудничества США и России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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У России и США есть множество возможностей в области экономического сотрудничества после достижения мирного соглашения по Украине, заявил 27 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

«Я считаю, у США и России будет множество возможностей после того, как мирное соглашение будет заключено. <…> Будет множество возможностей в области экономического сотрудничества между этими странами», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, именно хорошая коммуникация может привести к сотрудничеству и длительным партнерским отношениям.

Решая вопросы: в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США
Стороны договорились учитывать интересы друг друга и изложили принципиальные подходы по Украине

Ранее, 25 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что США находятся в постоянном контакте с российской стороной по урегулированию конфликта на Украине.

В этот же день Трамп сообщил о продвижении в переговорном процессе между Россией и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо». Лидер также отметил, что страны ведут обсуждение в области экономического сотрудничества.

До этого, 18 февраля, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что после прошедших в Эр-Рияде переговоров между делегациями Москвы и Вашингтона отношения двух стран вошли в уникальный период развития.

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