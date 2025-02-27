Реклама
Прямой эфир
Общество
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Общество
Вильфанд спрогнозировал интенсивные осадки в трех округах России в марте
Мир
В Словакии указали на важность сотрудничества с Россией
Стиль
Геммолог дала советы по выбору помолвочного кольца для невесты
Мир
Бессент заявил о согласовании соглашения по ископаемым между Украиной и США
Общество
Машков и фестиваль «Гений места» стали лауреатами «Знания.Премии»
Общество
Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево
Общество
Синоптики спрогнозировали отсутствие осадков в Москве 28 февраля
Мир
В КНДР подтвердили проведение учений с пуском крылатых ракет в Желтом море
Общество
В Москве состоялась церемония вручения просветительской награды «Знание.Премия»
Мир
Трамп заявил о планах прекратить лидерство США в финансировании НАТО
Мир
NBC News узнал о подозрениях полиции в причине смерти актера Хэкмена и его жены
Здоровье
Офтальмолог рассказала о противопоказаниях и угрозах при ношении линз
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Нижнем Новгороде
Наука и техника
Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с космодрома Байконур
Общество
Охране в аэропортах выдадут пистолеты, каски и ружья
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Непале
Сюжет:

Сийярто указал на обсуждение с США отмены мешающих проекту «Пакш-2» санкций против РФ

0
EN
Фото: REUTERS/David Dee Delgado
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Венгерская сторона в ходе переговоров с США подняла вопрос об отмене американских санкций против России, которые мешают осуществлению проекта сооружения АЭС «Пакш-2». Об этом 27 февраля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

По мнению Сийярто, антироссийские санкции, введенные администрацией экс-президента США Джо Байдена, мешают реализации проекта «Росатома» атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2», который очень важен для Венгрии.

«В ЕC есть несколько фанатичных стран-членов, которые пытаются впихнуть ядерную энергетику в каждое обсуждение пакета санкций. Мы противостояли этому до сих пор и не допустим санкций против атомной промышленности в Европе в будущем», — отметил глава венгерского МИДа.

Утомленные санкциями: что страны ЕС включили в согласованный постпредами 16-й пакет
Ограничения против импорта газа из России, вероятно, будут отложены

Сийярто 19 февраля заявил, что ограничения против России наносят ущерб экономическим интересам Венгрии, нарушают безопасность ее энергоснабжения, в том числе инвестиции в ядерную промышленность, включая сооружение новой АЭС в Пакше.

Днем ранее Венгрия добилась исключения из санкций для нефти и сырья РФ. Сийярто подчеркнул, что, несмотря на то что санкции Евросоюза (ЕС) не оправдали себя и нанесли значительный урон европейской экономике, Брюссель под давлением Польши и других стран принял новый санкционный пакет. Однако для Венгрии были предусмотрены важные послабления.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025