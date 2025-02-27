Сийярто указал на обсуждение с США отмены мешающих проекту «Пакш-2» санкций против РФ

Венгерская сторона в ходе переговоров с США подняла вопрос об отмене американских санкций против России, которые мешают осуществлению проекта сооружения АЭС «Пакш-2». Об этом 27 февраля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

По мнению Сийярто, антироссийские санкции, введенные администрацией экс-президента США Джо Байдена, мешают реализации проекта «Росатома» атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2», который очень важен для Венгрии.

«В ЕC есть несколько фанатичных стран-членов, которые пытаются впихнуть ядерную энергетику в каждое обсуждение пакета санкций. Мы противостояли этому до сих пор и не допустим санкций против атомной промышленности в Европе в будущем», — отметил глава венгерского МИДа.

Сийярто 19 февраля заявил, что ограничения против России наносят ущерб экономическим интересам Венгрии, нарушают безопасность ее энергоснабжения, в том числе инвестиции в ядерную промышленность, включая сооружение новой АЭС в Пакше.

Днем ранее Венгрия добилась исключения из санкций для нефти и сырья РФ. Сийярто подчеркнул, что, несмотря на то что санкции Евросоюза (ЕС) не оправдали себя и нанесли значительный урон европейской экономике, Брюссель под давлением Польши и других стран принял новый санкционный пакет. Однако для Венгрии были предусмотрены важные послабления.