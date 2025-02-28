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Геммолог дала советы по выбору помолвочного кольца для невесты

Геммолог Шамилова: помолвочное кольцо должно подходить к ежедневным образам
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Фото: Getty Images/Delmaine Donson
dzen
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Важный шаг в подготовке к предложению руки и сердца — выбор кольца. О том, каким стилям, камням и формам отдать предпочтение, 28 февраля «Известиям» рассказала главный дизайнер, собственник ювелирного дома EIRINE, геммолог Ирина Шамилова.

«В первую очередь кольцо должно отражать вкус и стиль невесты. Обратите внимание на то, как она одевается каждый день, какие украшения предпочитает», — рассказала эксперт.

Одна из главных дилемм, с которой сталкиваются женихи, — это цвет и размер камня, отметила она. По ее словам, белый бриллиант является универсальным из-за того, что остается вне времени, сохраняет свою ценность и сочетается с любыми украшениями. Количество каратов не всегда является главным критерием — иногда чистота камня или его огранка играют более важную роль, подчеркнула Шамилова.

В мире ювелирного искусства популярность набирают и цветные бриллианты. Каждый обладает собственной историей и характером, заявила геммолог. Например, голубой ассоциируются с верностью, в то время как розовый — с нежностью и романтикой.

Эксперт подчеркнула, что при выборе помолвочного кольца необходимо обратить особое внимание и на особенности рук. Так, по ее словам, удлиненные формы, такие как «груша» или «маркиз», лучше смотрятся на длинных пальцах, а компактные формы, такие как «круг» и «принцесса», подойдут для небольших рук. Важно также подумать о том, как помолвочное кольцо будет сочетаться с обручальным. Лучше выбрать украшение с не очень массивным и высоким центральный камнем, чтобы оба кольца сочетались на пальце, рекомендовала Шамилова.

Еще один важный аспект — выбор металла. При его выборе стоит учитывать оттенок кожи: например, белое золото или платина лучше подходят для холодных тонов кожи, а желтое — для теплых. Также сейчас стал популярен титан — он легче других металлов, но при этом достаточно устойчивый к повреждениям, заключила геммолог.

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16 февраля эксперт ювелирного бренда Sokolov Елена Ракутина рассказала «Известиям» о том, как подобрать мужские украшения. По ее словам, подойдут любые кольца в лаконичном дизайне. Из часов самыми универсальными будут изделия на звеньевом браслете, а цепочку лучше выбирать средней длины и классического плетения. Она посоветовала выбирать белый металл и минималистичный дизайн без декора и камней для строгих образов, а золото— для особенных случаев, когда нужно подчеркнуть важность момента.

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