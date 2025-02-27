Спустя три года с начала проведения специальной военной операции (СВО) Россия стала только сильнее. Такое заявление 27 февраля сделал ирландский журналист Чей Боуз.

«[Президент РФ Владимир ] Путин сильнее, чем когда-либо. Российский народ более сплочен, чем когда-либо. Экономика устойчива и растет», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Журналист также отметил наблюдающееся постепенное восстановление отношений с США, а также партнерство РФ с Китаем и Индией. Кроме того, Боуз подчеркнул, что Украина никогда не присоединится к НАТО.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер 24 февраля заявил, что Киев уже потерпел поражение в конфликте с Москвой. Он подчеркнул, что проигравшая сторона должна учитывать различные последствия своего положения.