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Эксперты спрогнозировали рост числа облигационных выпусков из промышленной отрасли

Исследование: число облигационных выпусков «промышленников» может вырасти на 25%
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Количество облигационных выпусков из промышленной отрасли на российском рынке может увеличиться на 25% в 2025 году, считают аналитики компании «Юнисервис Капитал». Эксперты провели отраслевое исследование и изучили, как растущие компании из промышленного сектора чувствуют себя в роли эмитентов облигаций и акций. «Известия» ознакомились с информацией 27 февраля.

Аналитики уточнили, что за несколько лет доля реального сектора на рынке высокодоходных облигаций (ВДО) ощутимо приросла. И если рынок ВДО в целом в стоимостном выражении с 2021 года прирос почти на 40%, то представители промышленности показали более чем двукратный прирост объема выпусков в обращении. В 2024 году 56 выпусков на сумму более 20 млрд рублей торговались на рынке, при этом еще несколько лет назад количество «промышленников» было на уровне 25 выпусков объемом менее 10 млрд рублей.

В настоящее время выпуски 32 эмитентов находятся в обращении.

«Совокупная долговая нагрузка, включая банковское кредитование, биржевые облигации, заимствования частных лиц и прочие кредиты, по итогам девяти месяцев 2024 года превысила 130 млрд рублей, при этом почти 30% является краткосрочным финансированием, требующим гашение в ближайший год. Безусловно, это не означает, что все действующие эмитенты пойдут в 2025 году рефинансироваться, однако очевидно, что одной из задач компаний в 2025 году сможет стать желание выйти из короткого фондирования», — добавили эксперты.

Отмечается, что необходимость в рефинансировании будет вызвана последствиями денежно-кредитной политики Центробанка РФ. Многие компании отложили новые займы «на второй план», поставив в приоритет обслуживание старых долгов. Как объясняется, это связано с тем, что участники рынка привлекали займы по плавающим ставкам. Поскольку ставка регулятора значительно поднялась, расходы на обслуживание процентов показали увеличение в разы.

Кроме того, в компании обратили внимание на то, что становится всё сложнее получить льготное финансирование.

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«Очевидно, что финансирование для предприятий промышленного сектора — это злободневная тема. Отсюда помимо уже известных игроков на облигационном рынке вероятность появления дебютантов довольно высока — участники будут прибегать к использованию альтернативных источников финансирования ввиду гибкости и доступности данного инструмента. Вопрос лишь в верной и грамотной его интерпретации в массах», — говорится в результатах исследования.

Подчеркивается, что сектор нуждается как в финансировании, так и в рефинансировании. Вместе с этим представителям отрасли необходимо развивать и поддерживать текущие инвестиционные проекты, покрывать увеличившийся спрос со стороны государства. Поэтому прирост количества выпусков на 25% вполне реалистичен, уверены аналитики.

В то же время эксперты рассказали, что популяризация рынка акционерного капитала со стороны государства привела в 2022–2024 годах к волне новых выпусков IPO (первичного публичного размещения акций). При этом со стороны ЦБ РФ и биржи наблюдается ужесточение требований к потенциальным эмитентам на основании проведенных размещений.

«Новым претендентам, безусловно, сложнее будет выходить на рынок — планка для IPO с каждым новым размещением повышается, но в условиях высоких процентных ставок компании, особенно с большими инвестиционными программами, всё чаще говорят о планах на IPO — пусть не с такой высокой оценкой, какой хотелось бы, зато с долгосрочным капиталом, который позволит реализовать планы и рост выручки и прибыли», — добавили эксперты.

Они также обратили внимание на то, что в очереди на IPO стоят и закредитованные эмитенты, которые хотят снизить процентную нагрузку на свою прибыль, высвободить ресурсы для инвестиций.

«Но пока это всё только планы и подготовки: реальных сделок, скорее всего, до конца I квартала будет не больше двух и, скорее всего, это будут не представители промышленности — для них пока дисконт на IPO к рыночной оценке с учетом текущей ставки выглядит высоким — все ждут начала цикла снижения ставок», — заключили аналитики.

Ранее, 26 декабря 2024-го, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», что в России в 2025 году крупные госкомпании и компании с госучастием могут провести первичное публичное размещение акций. Он подчеркнул, что развитие сферы IPO укладывается в план по повышению капитализации российского фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году, поскольку рост числа крупных компаний на бирже и в целом увеличение количества новых имен, доступных инвесторам, — один из наиболее очевидных путей достижения целевых показателей.

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