В Госдуме назвали наивными надежды Эстонии надавить на РФ санкциями

Мысли о том, что санкции помогут Евросоюзу надавить на Россию в рамках украинского вопроса являются наивными — западным политикам и чиновникам следует принять, что рестрикции не работают. Об этом 27 февраля заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Таким образом депутат прокомментировал заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, который накануне высказался, что перед возможными российско-американскими переговорами Европа должна усилить санкционное давление на Москву, чтобы не допустить усиления ее позиций. Цахкна также подчеркнул, что замороженные российские активы находятся в ведении Евросоюза (ЕС), поэтому любые решения по их разблокировке — это прерогатива Брюсселя, а не Вашингтона.

«Что касается угрозы санкционного давления: пора бы европейцам уже в них (рестрикциях. — Ред.) разочароваться. Всё, что они могли реализовать в данном русле, уже сделано, те санкции, на которые они рассчитывали, не работают. Было бы большой наивностью считать, что какие-то новые дополнительные санкционные изобретения могут поставить Россию в безвыходную ситуацию», — отметил Новиков.

Он также добавил, что если бы Европа обрела свой голос на международной политической арене, а не дублировала позиции США, то мир бы стал на шаг ближе к созданию многополярного справедливого порядка. Однако, считает политик, это сработало бы, если бы европейские политики руководствовались именно национальными интересами.

Ранее, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что замороженные ЕС российские активы невозможно конфисковать, поскольку данная инициатива противоречит законам международного права. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля заявила, что ЕС работает над «наиболее творческим» использованием российских замороженных активов для предоставления помощи Украине.

25 декабря прошлого года зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал начать проверку и возбудить гражданские и уголовные дела после передачи Украине $1 млрд от активов РФ. Сенатор убежден, что, несмотря на передачу западными странами Украине только процентов, которые накопились с момента ареста российских активов, с точки зрения международного права это можно считать воровством.