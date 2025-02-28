Избирательная миссия: ОБСЕ может разместить миротворцев на Украине

ОБСЕ может разместить миротворцев или мониторинговую миссию на Украине. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Парламентской ассамблеи организации. Однако этот вопрос потребует согласия всех участников ОБСЕ, включая РФ. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым отправку на Украину миротворцев в формате, который устроит все стороны. Москва против развертывания там европейских миротворческих сил, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. О том, почему Запад так стремится разместить контингент на Украине и почему избирательный подход ОБСЕ не годится для этого, — в материале «Известий».

Роль ОБСЕ в урегулировании конфликта на Украине

ОБСЕ может отправить на Украину вооруженный миротворческий контингент, подобный контингентам ООН, сообщили «Известиям» в пресс-службе Парламентской ассамблеи (ПА) организации. Подобное решение потребует консенсуса всех членов.

ОБСЕ никогда не размещала традиционные миротворческие силы в смысле вооруженного контингента, подобного контингентам Организации Объединенных Наций, но теоретически это возможно. На саммите СБСЕ (Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Хельсинки в 1992 году специально упоминалась возможность развертывания миротворческих операций, включая военные элементы, если все государства — участники ОБСЕ согласятся, — заявил «Известиям» официальный представитель Парламентской ассамблеи Нэт Пэрри.

При этом сейчас на площадке ПА ОБСЕ не ведется предметных дискуссий о развертывании миротворческих сил. В то же время ее участники обсуждают вопрос укрепления роли ОБСЕ в урегулировании конфликта на Украине, добавили в Парламентской ассамблее.

— Я не слышал, чтобы парламентарии ОБСЕ поднимали конкретный вопрос о развертывании миротворческих сил, но было много дискуссий о том, как в целом обеспечить значимую роль ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи, в том числе посредством визитов по установлению фактов, мер укрепления доверия или мониторинговых миссий, — сказал представитель ПА ОБСЕ.

Для отправки возможной миротворческой или мониторинговой миссии ОБСЕ понадобится консенсус всех 57 стран — участниц организации, включая Россию. Решение будет приниматься на уровне правительств, а Парламентская ассамблея в данном случае может лишь принять рекомендательные резолюции по этому вопросу. К слову, с 2022-го страны ОБСЕ препятствуют работе российской делегации в ПА, поэтому летом 2024 года Госдума и Совет Федерации решили приостановить участие в работе этого органа.

В последние годы ОБСЕ себя основательно дискредитировала, потому что занимала одностороннюю позицию по украинскому конфликту и часто не видела злоупотреблений и откровенных преступлений со стороны украинских властей и военных, сказал «Известиям» доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев.

Важно, что у ОБСЕ нет опыта организации миротворческих контингентов. Мониторинговые миссии и центры организации размещены в Албании, Боснии и Герцеговине, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Северной Македонии, Сербии, Туркменистане, Узбекистане и Черногории. На Украине с 2014-го также действовала специальная мониторинговая миссия (СММ), ее мандат истек 31 марта 2022 года. Россия отказалась продлевать разрешение для СММ, из-за того что она стала «орудием внешней и внутренней политики украинских властей» и предвзято выполняла свою работу.

Могут ли на Украину отправить миротворцев

Вопрос ввода на Украину иностранных войск в качестве миротворческого контингента стал вновь обсуждаться на фоне переговоров РФ и США. Наиболее активно эту идею продвигают Париж и Лондон. Французский президент Эммануэль Макрон отметил, что войска должны быть размещены на Украине после прекращения огня. Агентство Bloomberg писало, что планируется развернуть до 30 тыс. солдат в крупных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины, чтобы взять их под контроль.

Миротворческие силы точно не будут объединяться под флагом НАТО, поскольку это потребовало бы консенсуса среди членов альянса и стало бы неприемлемым вариантом для России, сообщала газета Washington Post. Важно, что это предложение не найдет поддержку среди всех членов Североатлантического альянса — в феврале премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава против размещения войск на Украине и не собирается позволить ей вступать в НАТО. Схожего мнения придерживается и глава венгерского правительства Виктор Орбан.

В то же время руководство части стран Запада понимает, что без учета позиции России односторонний ввод войск станет новой эскалацией конфликта. К примеру, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что размещение крупного западного миротворческого контингента на Украине невозможно без согласия на это России. Схожим образом высказался и президент США Дональд Трамп, который отметил, что размещение миротворцев на Украине необходимо, но формат контингента должен устроить все стороны.

Однако в этом вопросе позиции Вашингтона и Москвы расходятся. Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил 26 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе. Глава МИД подчеркнул, что подход, навязываемый европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на дальнейшее усиление конфликта и пресечение любых попыток его успокоить.

— Макрон заявлял в Вашингтоне о необходимости срочного перемирия, ввода вот этих миротворческих сил, а потом, дескать, поговорим о территориях, о судьбах людей, о других принципах урегулирования. Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной-единственной цели — снова накачать Украину оружием, — подчеркнул Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что такими «простенькими механическими штучками», как размещение войск на Украине, разрешить кризис невозможно. «Надо говорить о первопричинах конфликта», — указал Лавров.

Если решение о размещении миротворческой миссии и будет согласовано всеми сторонами, то потребуется какая-то более нейтральная организация, считает Иван Лошкарев. По его мнению, ею может быть Совещание по взаимодействию по мерам доверия в Азии (СВМДА), генсек которой недавно приезжал в Москву.

— Организация, созданная по инициативе Казахстана, пока пребывает в немного аморфном состоянии, но она создана как раз для диалога по вопросам безопасности между широким кругом участников, — подчеркнул эксперт.

Наиболее легитимной могла бы стать деятельность миссии ООН, поскольку это всеобщая организация, которая устанавливает стандарты миротворчества. В то же время подобные миссии затратны, в условиях дефицита средств в бюджете ООН, наверное, это не самый вероятный вариант.

Наконец, остаются варианты с привлечением СНГ, у которого уже ранее были миротворческие операции на территории постсоветского пространства, а также миротворческого или наблюдательного контингента со стороны БРИКС или ШОС, резюмировал Иван Лошкарев.

У БРИКС нет опыта отправки миротворческих миссий, однако стоит отметить, что многие страны по линии этого объединения неоднократно выступали с инициативами по украинскому урегулированию. Председатель КНР Си Цзиньпин недавно проинформировал Владимира Путина о предстоящей встрече группы «Друзей мира» на площадке ООН в Нью-Йорке. В сентябре 2024-го Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга объявили о создании платформы, участники которой выразили стремление к конструктивному и рациональному диалогу.

Опыта миротворческой деятельности у ШОС тоже нет. Однако вопросы безопасности входят в число приоритетов деятельности организации. Военные стран — членов ШОС проводят совместные учения, неоднократно высказывалась идея об участии структуры в миротворческих операциях ООН.