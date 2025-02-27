СВР заявила о выделении Евросоюзом средств на поддержание манифестаций в Тбилиси
Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Уточняется, что руководство Евросоюза нацелено любой ценой «вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции. Брюссельская евробюрократия не может допустить потери этого важного оплота западного влияния в Закавказье».
В материале отмечается, что ЕС принял решение в работе с грузинскими политиками и обществом переходить от уже недействующих либеральных обещаний к политическому давлению. Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Каждому из участников антиправительственных выступлений намечено выплачивать до €120 за день «работы».
«В рамках программы ЕС Georgian Youth for Europe молодым грузинам будут предлагаться гранты в размере до €50 тыс. на реализацию «прогрессивных» проектов. Главный критерий выделения средств — лояльность авторов Западу», — сказано в сообщении.
Ранее, 18 ноября 2024 года, сообщалось, что главы МИД стран ЕС договорились перенаправить €120 млн помощи в Грузию на «поддержку гражданского общества». Кроме того, в Грузию будет направлена политическая миссия для изучения того, что случилось в стране, имея в виду ситуацию вокруг состоявшихся в республике парламентских выборов.