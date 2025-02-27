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В Москве заочно приговорили сооснователя издания DOXA Арамяна к 10 годам колонии

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Москве суд заочно приговорил сооснователя издания DOXA (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Армена Арамяна (внесен в перечень экстремистов и террористов) к 10 годам колонии общего режима по делу о пропаганде терроризма и фейках об армии РФ. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным следствия, в 2022 году мужчина на почве политической ненависти разместил материал, в котором содержалась ложная информация о российской армии. Кроме того, в 2023 году на сайте издания он опубликовал статью, в которой призывал поджигать российские военкоматы, а также совершать теракты на железнодорожных путях.

Мужчина признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти»), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»). Также суд постановил лишить обвиняемого права заниматься администрированием сайтов на четыре года.

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Ранее, 16 февраля, в Москве суд заочно арестовал редактора издания DOXA Марию Меньшикову, которую обвиняют в публичном оправдании идеологии терроризма. Сообщалось, что она привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма»).

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