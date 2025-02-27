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Статус ветерана боевых действий распространят на бойцов РФ в курском приграничье

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Фото: ТАСС/Наталья Шатохина
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На российских бойцов, которые служат в приграничных районах Курской области, распространят статус ветерана боевых действий. Об этом 27 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«По поручению главы государства распространим статус ветерана боевых действий на тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на этих территориях», — сказал Мишустин.

Он указал, что в этот день будут рассмотрены соответствующие поправки в закон и в правительстве рассчитывают, что изменения будут приняты как можно более оперативно, чтобы военные быстрее получили от государства всю поддержку, на которую имеют право.

Премьер-министр напомнил, что правительство предоставило участникам спецоперации ежемесячные выплаты, налоговые льготы, получение образования, помощь в трудоустройстве и приоритетное медобслуживание. Эти меры, как подчеркнул Мишустин, должны распространяться на всех бойцов, которые защищают интересы страны, в том числе и в приграничных регионах.

Кроме того, было принято решение выделить 23 млрд рублей на дополнительные единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, их получат почти 332 тыс. россиян.

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Ранее, 22 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в приоритетном порядке рассмотрит 26 законопроектов, посвященных поддержке участников спецоперации, восемь из этих законодательных инициатив уже были одобрены в первом чтении. Например, рассматривается возможность для участников боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) получать две пенсии: по инвалидности и страховую по старости или же за выслугу лет и по инвалидности.

Президент РФ Владимир Путин 6 ноября 2024 года отметил, что контроль соблюдения прав участников спецоперации и их семей является важнейшим направлением деятельности Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В том же месяце глава государства подписал указ о единовременной выплате на сумму 4 млн рублей участникам спецоперации, которые стали инвалидами из-за ранений или травм.

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