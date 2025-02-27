Статус ветерана боевых действий распространят на бойцов РФ в курском приграничье

На российских бойцов, которые служат в приграничных районах Курской области, распространят статус ветерана боевых действий. Об этом 27 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«По поручению главы государства распространим статус ветерана боевых действий на тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на этих территориях», — сказал Мишустин.

Он указал, что в этот день будут рассмотрены соответствующие поправки в закон и в правительстве рассчитывают, что изменения будут приняты как можно более оперативно, чтобы военные быстрее получили от государства всю поддержку, на которую имеют право.

Премьер-министр напомнил, что правительство предоставило участникам спецоперации ежемесячные выплаты, налоговые льготы, получение образования, помощь в трудоустройстве и приоритетное медобслуживание. Эти меры, как подчеркнул Мишустин, должны распространяться на всех бойцов, которые защищают интересы страны, в том числе и в приграничных регионах.

Кроме того, было принято решение выделить 23 млрд рублей на дополнительные единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, их получат почти 332 тыс. россиян.

Ранее, 22 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в приоритетном порядке рассмотрит 26 законопроектов, посвященных поддержке участников спецоперации, восемь из этих законодательных инициатив уже были одобрены в первом чтении. Например, рассматривается возможность для участников боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) получать две пенсии: по инвалидности и страховую по старости или же за выслугу лет и по инвалидности.

Президент РФ Владимир Путин 6 ноября 2024 года отметил, что контроль соблюдения прав участников спецоперации и их семей является важнейшим направлением деятельности Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В том же месяце глава государства подписал указ о единовременной выплате на сумму 4 млн рублей участникам спецоперации, которые стали инвалидами из-за ранений или травм.