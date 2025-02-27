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Греф назвал уход Apple стимулом создания системы «оплаты улыбкой»

Греф: уход Apple из РФ стал стимулом для создания системы «оплаты улыбкой»
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Фото: Global Look Press/Serene Lee
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Уход американской корпорации Apple с российского рынка стал стимулом для введения технологии «оплаты улыбкой». Об этом 27 февраля заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе конференц-кола с аналитиками и инвесторами.

«Честно сказать, мы должны поблагодарить компанию Apple, которая ввела санкции, отключив NFC. Это был им ответ, что нам не нужны никакие железные предметы, не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее», — приводит его слова «РИА Новости».

Греф добавил, что ограничения оплаты покупок с помощью телефона без карты на устройствах Apple привели к развитию системы отечественной биометрии.

Глава Сбербанка уточнил, что количество терминалов, которые принимают «оплату улыбкой», планируют только увеличивать.

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В январе «Известия» выяснили, что в России появится единый сервис для платежей по биометрии от крупнейших игроков рынка. Отмечалось, что запуск кросс-биоэквайринга от самого большого банка, «Сбера», и оператора карт «Мир» (Национальной системы платежных карт — НСПК) запланирован на второе полугодие 2025-го. Также «Сбер» подключится к биоэквайрингу НСПК, что станет важным шагом на пути развития этого платежного способа.

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