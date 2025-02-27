Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью
Спорт
Глава ФИФА сообщил об отсутствии просьб Трампа допустить сборную России на ЧМ-2026
Спорт
«Аль-Наср» попросил о переносе матча из Ирана из-за опасений за жизнь Роналду
Мир
Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися
Мир
Встреча Трампа и Зеленского закончилась крупным скандалом. Почему это важно
Мир
Сотрудники ФБР вернули Трампу изъятые в 2022 году документы
Мир
Захарова сравнила визит Зеленского в США со сказкой Андерсена
Мир
NYT узнала о возможном решении США прекратить обучение украинских военных
Общество
У переехавшей из Испании в РФ пары родился 14-й ребенок
Общество
Суд арестовал сбившего насмерть двух женщин в Нижнем Новгороде водителя
Мир
Турция примет необходимые меры на фоне попытки Киева атаковать «Турецкий поток»
Мир
В МИД РФ назвали визит Зеленского в США провалом киевского режима
Мир
В Европарламенте призвали Европу усилить независимость от США
Общество
В России для госслужбы по программе «Время героев» обучились 83 ветерана СВО
Происшествия
Один человек ранен в результате обстрела ВСУ села в Брянской области
Общество
На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы
Общество
Протаранившего остановку в Петербурге водителя автобуса заключили под стражу

В России произошло 182 ДТП за минувшие сутки

0
EN
Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

За прошедшие сутки на российских дорогах зафиксировано 182 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 21 и получили ранения 219 человек. 15 из погибших были водителями и пассажирами. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 66 ДТП с участием пешеходов погибли шесть человек, еще 61 получил ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 13 детей-пешеходов, пятеро из которых травмированы на пешеходных переходах. Из общего числа происшествий с пешеходами 34 произошли на пешеходных переходах и 32 вне зоны их действия.

В среду зафиксировано 17 ДТП с участием автобусов, в которых погибли два человека, еще 22 участникам дорожного движения потребовалась медпомощь. Причиной 12 происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные водителями других транспортных средств. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 24 ДТП, в них получили ранения 25 юных участников дорожного движения, в том числе 12 пассажиров. Погибших детей нет.

Госавтоинспекция призвала автомобилистов соблюдать ПДД и водительскую дисциплину. Если в салоне находятся дети-пассажиры, необходимо быть особенно внимательными и осмотрительными за рулем, заявили в ведомстве. Следует не создавать аварийных ситуаций, отказаться от рискованной манеры управления, обгонов и других опасных маневров.

«Не забывайте, что перевозить детей необходимо с соблюдением всех действующих мер безопасности. Всегда учитывайте требования разметки, дорожных знаков и сигналов светофора, соблюдайте разрешенный скоростной режим. Помните, что в ваших руках находятся не только собственные жизнь и здоровье, но также жизни ваших пассажиров и других участников дорожного движения», — сказал «Известиям» замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Кроме того, в Республике Северная Осетия — Алания в связи с ухудшением погодных условий на сопредельной стороне с полуночи прекращено движение по федеральной автотрассе А-161 Владикавказ — Нижний Ларс — граница с Республикой Грузия. По состоянию на утро сегодняшнего дня на оборудованных стоянках, площадках и обочинах там скопилось почти 2 тыс. большегрузных транспортных средств. Протяженность очереди непосредственно перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Верхний Ларс» составляет 4 км.

Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам при планировании поездок на дальние расстояния в этом регионе следить за прогнозом погоды и информацией СМИ из мест перекрытия движения. В случае негативного прогноза, сильного ветра и снегопада следует на время воздержаться от использования личного автотранспорта.

Правила отъема: почему пьяному водителю оставили автомобиль
Верховный суд уточнил правила конфискации машин у нетрезвых автомобилистов

Накануне сообщалось, что старт эксперимента по запуску проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры перенесен на 30 июня 2025 года вместо запланированной изначально даты 1 марта. В ходе согласования проекта возникли вопросы, которые потребовали дополнительного согласования и времени для корректной работы эксперимента.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025