В России произошло 182 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах зафиксировано 182 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 21 и получили ранения 219 человек. 15 из погибших были водителями и пассажирами. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 66 ДТП с участием пешеходов погибли шесть человек, еще 61 получил ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 13 детей-пешеходов, пятеро из которых травмированы на пешеходных переходах. Из общего числа происшествий с пешеходами 34 произошли на пешеходных переходах и 32 вне зоны их действия.

В среду зафиксировано 17 ДТП с участием автобусов, в которых погибли два человека, еще 22 участникам дорожного движения потребовалась медпомощь. Причиной 12 происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные водителями других транспортных средств. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 24 ДТП, в них получили ранения 25 юных участников дорожного движения, в том числе 12 пассажиров. Погибших детей нет.

Госавтоинспекция призвала автомобилистов соблюдать ПДД и водительскую дисциплину. Если в салоне находятся дети-пассажиры, необходимо быть особенно внимательными и осмотрительными за рулем, заявили в ведомстве. Следует не создавать аварийных ситуаций, отказаться от рискованной манеры управления, обгонов и других опасных маневров.

«Не забывайте, что перевозить детей необходимо с соблюдением всех действующих мер безопасности. Всегда учитывайте требования разметки, дорожных знаков и сигналов светофора, соблюдайте разрешенный скоростной режим. Помните, что в ваших руках находятся не только собственные жизнь и здоровье, но также жизни ваших пассажиров и других участников дорожного движения», — сказал «Известиям» замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Кроме того, в Республике Северная Осетия — Алания в связи с ухудшением погодных условий на сопредельной стороне с полуночи прекращено движение по федеральной автотрассе А-161 Владикавказ — Нижний Ларс — граница с Республикой Грузия. По состоянию на утро сегодняшнего дня на оборудованных стоянках, площадках и обочинах там скопилось почти 2 тыс. большегрузных транспортных средств. Протяженность очереди непосредственно перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Верхний Ларс» составляет 4 км.

Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам при планировании поездок на дальние расстояния в этом регионе следить за прогнозом погоды и информацией СМИ из мест перекрытия движения. В случае негативного прогноза, сильного ветра и снегопада следует на время воздержаться от использования личного автотранспорта.

Накануне сообщалось, что старт эксперимента по запуску проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры перенесен на 30 июня 2025 года вместо запланированной изначально даты 1 марта. В ходе согласования проекта возникли вопросы, которые потребовали дополнительного согласования и времени для корректной работы эксперимента.