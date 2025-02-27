Белоусов вручил награды военным в Центре специального назначения

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил Центр специального назначения (ЦСН), поздравил его с присвоением почетного наименования «гвардейский» и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.

«Присвоение центру почетного наименования «гвардейский» — это очередная высокая оценка вашей работы. Это поддержание лучших традиций воинов Великой Отечественной войны, отличившихся в решающих ударах под Москвой, Ленинградом, на Курской дуге, под Минском, Смоленском и Киевом», — сказал Белоусов.

На торжественной церемонии министр прикрепил на боевое знамя ЦСН георгиевскую ленту. В мероприятии участвовал и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Белоусов обратил внимание, что личный состав центра играет важную роль в наращивании кадрового потенциала сил специальных операций (ССО) России, вносит значительный вклад в сохранение традиций военной разведки и укрепление оборонных способностей страны.

Глава минобороны РФ поблагодарил командование, личный состав и ветеранов ЦСН за то, что они верны своей присяге и воинскому долгу. Министр пожелал военнослужащим крепкого здоровья, успехов ради Родины и благополучия.

Белоусов вручил военным орден Мужества, медаль «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, один из награжденных удостоен высшей государственной награды — медали «Золотая Звезда», которая является знаком отличия Героев России. Все эти военнослужащие проявили героизм, отвагу и мужество при выполнении задач спецоперации по защите Донбасса.

Министр обороны уверен, что военные в ЦСН будут и впредь наиболее эффективно выполнять свои задачи, проявляя твердость духа и высокоразвитые боевые навыки.

После церемонии награждения глава Минобороны возложил цветы к памятнику «специалисту Сил специальных операций» и осмотрел учебно-материальную базу центра.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций. Глава государства обратил внимание, что объединение частей специального назначения в этот род войск усилило боеспособность российской армии и позволило решать любые, в том числе и совершенно уникальные, задачи, которые направлены на защиту граждан, интересов и суверенитета России.