Скоростную электричку запустили между Сочи и столицей Абхазии

Из Сочи в столицу Абхазии 27 февраля отправилась новая скоростная электричка. Уже с 1 мая она будет курсировать каждый день. К полноценному запуску для нее придумают собственное название и фирменную окраску.

Маршрут стал удобнее для отдыхающих и жителей двух городов — теперь не нужно переходить границу и стоять в очередях. Новый маршрут станет регулярным, а не туристическим.

В направлении Абхазии уже несколько лет курсировала «Ласточка», но только до Гагры.

«Раньше я ездила только на автомобиле. Были очень большие пробки, потому что таможня. А сейчас на поезде будет очень интересно», — призналась пассажирка Злата Чепурная.

Скорость является одним из главных преимуществ экспресса-первопроходца. Из Сочи до Сухума поезд доезжает меньше чем за четыре часа. Именно это и подкупает пассажиров, отметил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

«Вся транспортная инфраструктура должна максимальные возможности свои показать к туристическому сезону. Поэтому и по самолетному сообщению, у нас принято решение о том, что с 1 мая начнутся регулярные рейсовые полеты в аэропорт города Сухума. И электричка постоянная. Будет два полных состава, которые будут курсировать туда-обратно», — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Абхазия сама сможет выбрать поезда. РЖД на конкурсной основе примет проекты от своих абхазских коллег и окончательно решит, как будет называться скоростной поезд и как он будет выглядеть.

Ранее, 6 февраля, Минтранс заявил о планах возобновить в мае текущего года прямые перелеты между Россией и Абхазией после более чем 30-летнего перерыва.