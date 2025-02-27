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РЭО предложил проводить инвентаризацию мусорных полигонов раз в три года с БПЛА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский экологический оператор (РЭО) подготовил новые правила инвентаризации объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), в которых предлагается проводить инвентаризацию полигонов раз в три года и использовать для этого беспилотники (БПЛА). Об этом сообщил 27 февраля генеральный директор РЭО Денис Буцаев в штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке координационного центра правительства РФ.

Предполагается, что таким образом можно будет получать более актуальную информацию о том, насколько полигоны заполнены, принимать эффективные решения по созданию новых объектов обращения с отходами.

Правила инвентаризации объектов размещения ТКО — это приказ из списка нормативных актов, которые РЭО разрабатывает в рамках штаба. Работа по документу завершена, он направлен на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти.

Буцаев объяснил, что необходимость в разработке этого приказа вызвана многочисленными спорами владельцев объектов с надзорными органами относительно остаточной емкости и других характеристик полигонов.

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«Сейчас процедура выстроена таким образом, что владелец объекта проводит его инвентаризацию сам раз в пять лет. Четких требований к инвентаризации не прописано. Итоговый документ — «характеристика объекта» — справочно направляется в Росприроднадзор, который может их использовать, а может и не учитывать. Мы такой подход постарались изменить. Если говорить об общих требованиях к проведению инвентаризации, то требуем проведения инвентаризации не реже, чем один раз в три года. Ранее было один раз в пять лет. Это позволит получать более актуальную информацию о состоянии объектов, в том числе их заполняемости», — сказал гендиректор РЭО.

Российский экологический оператор также предложил использовать для инвентаризации более широкий перечень информации, включая проектные документы, данные обследований, результаты мониторинга окружающей среды и другие материалы. В качестве обязательной части обследования должны проводиться видеосъемка с использованием беспилотных авиационных систем, а также фотосъемка в формате панорамы 360 градусов.

Ранее, 12 февраля, сообщалось, что специалисты Центра компетенций НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» на базе «Сколтеха» разработали «умный» аппарат, который может ежегодно извлекать миллионы тонн полезных ресурсов, таких как пластик, стекло, бумага, из бытовых отходов россиян. Он должен заменить флагманские импортные сепараторы, которые сложно ввезти в Россию.

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