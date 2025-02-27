В Москве открыли первый зарядный хаб для электрокаров

В Москве запустили первый зарядный хаб для электромобилей. Хаб «Южный» построило ПАО «Мосэнерго» в партнерстве со столичным департаментом транспорта. На нем могут заряжаться 20 электромобилей одновременно, сообщил дептранс в своем Telegram-канале 27 февраля.

Хаб предусматривает 10 быстрых станций мощностью 120 кВт с возможностью одновременной подзарядки двух машин. Каждая станция имеет два коннектора (GB/T и CCS Combo 2), которые подходят для самых популярных моделей. Среднее время подзарядки в зависимости от модели электромобиля и уровня заряда аккумулятора составляет 35–40 минут, а пропускная способность хаба — 500 электрокаров в сутки.

На территории хаба обустроена комната отдыха с туалетом, вендинговым аппаратом и креслами. Хаб находится на Востряковском проезде, д. 10, стр. 140.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, хабы станут важной частью городской среды, они ускорят переход на электротранспорт и поддержат развитие инновационной мобильности в столице. Отмечается, что уже разработана программа по развитию аналогичных хабов вблизи ТЭЦ.

24 февраля сообщалось, что продажи электромобилей в России упали более чем вдвое. В январе 2025 года в России было реализовано 652 новых электромобиля, что на 56% меньше, чем в том же месяце прошлого года (1485 ед.). Доля электрокаров на авторынке в первый месяц текущего года составила лишь 0,6%, тогда как в январе 2024-го этот показатель был примерно втрое выше — 1,9%.

16 января Максим Ликсутов рассказывал, что с 2024 года в Москве начались работы по технологическому присоединению ЭЗС в рамках программы комплексного благоустройства улиц. Это позволит с 2025 года устанавливать до 500 станций для электромобилей ежегодно. К 2030 году планируется довести количество ЭЗС до 30 тыс., чтобы обеспечить потребности растущего парка электромобилей.