В столице рассказали о событиях и угощениях фестиваля «Московская Масленица»
Фестиваль «Московская Масленица» проводится в столице на площадках городских округов. Для гостей подготовили ремесленные мастер-классы, спектакли и концерты, а также угощения — блины и праздничные блюда из овощей, мяса и рыбы, рассказали организаторы проекта «Зима в Москве».
К примеру, на Святоозерской улице 1 марта театр «Перчатка» представит спектакль «Веселая Масленица» — задорную историю с играми и блинами. 2 марта там же пройдет концерт джазовой певицы Татьяны Магидовой. Кроме того, 2 марта в сквере у Гольяновского пруда выступит казачий ансамбль «Вольная Русь», а на Матвеевской улице театр «Белый шар» покажет кукольное представление «В гостях у Петрушки».
На пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц 1 марта москвичей и туристов научат создавать кружки для молока на гончарном круге по примеру ремесленников из Тверской области. 2 марта здесь же можно будет слепить ложку для меда, вдохновившись традициями скопинских гончаров Рязанской области. В Олимпийской деревне в субботу ждут на мастер-класс «Приближение весны» — вышивку салфеток в стиле тарусских мастериц. В воскресенье будут украшать шкатулки в технике вятского кружева.
Помимо этого, на всех локациях можно будет попробовать более 50 видов блинов: от традиционных со сметаной или медом до авторских произведений с необычными начинками. Например, площадка на Ореховом бульваре превратится в ярмарку сладостей: здесь предложат медовую пастилу, имбирные пряники с ретро-картинками, шоколад и подарочные наборы конфет.