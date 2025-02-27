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СМИ узнали о просьбах советника США обсудить с Канадой пересмотр границы

Telegraph: советник Трампа призвал обсудить с Канадой пересмотр границы
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро призвал Канаду пересмотреть линию границы между странами. Об этом 27 февраля сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Наварро рекомендовал пересмотреть границу между Канадой и США», — указано в материале.

По данным издания, этот вопрос был поднят для изучения эффективности новой договоренности между США и Канадой.

Также в Канаде рекомендовали чиновникам воздержаться от переговоров с американскими коллегами до тех пор, пока сенат США не утвердит на должности кандидатов на пост торгового представителя и министра торговли Джеймисона Грира и Говарда Латника.

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Ранее, 2 февраля, Трамп заявил, что, если Канада хочет добиться снижения налогов и не уплачивать таможенные пошлины, она должна войти в состав США в качестве 51-го штата. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 7 февраля назвал реальной угрозу Трампа сделать Канаду 51-м штатом. По его словам, американский президент не шутит, когда заявляет о входе Канады в состав США, поскольку он намерен получить доступ к полезным ископаемым страны.

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