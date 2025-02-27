МИД КНР указал на безуспешность попыток США посеять раздор между Китаем и РФ
Попытки США внести разлад в российско-китайские отношения обречены на провал. Об этом 27 февраля заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
«Как бы ни менялась международная обстановка, китайско-российские отношения будут спокойно развиваться, и Соединенным Штатам совершенно бесполезно сеять раздор между Китаем и Россией», — сказал он на брифинге, его слова приводит «РИА Новости».
Линь Цзянь уточнил, что российско-китайское сотрудничество обладает собственной внутренней динамикой и никак не подвержено влиянию третьих стран. При этом стратегии развития обоих государств рассчитаны на долгосрочную перспективу.
Ранее, 25 февраля, американский журнал Foreign Affairs написал, что президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет оказывать давления на Россию и Китай в вопросах их внутренней политики. По оценке издания, такой подход способен привести к открытию большего числа возможностей для договоренностей между тремя странами, в том числе по вопросам международной безопасности.
24 февраля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе разговора лидеры подчеркнули, что отношения двух стран носят стратегический характер, свободны от внешнего влияния и не направлены против каких-либо третьих сторон.