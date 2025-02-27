Эксперт перечислил признаки поддельных продуктов в магазинах

Тусклые надписи на упаковке товара могут свидетельствовать о его контрафактности. Об этом 27 февраля рассказал директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.

«Оцените на ощупь материал упаковки. Если она слишком тонкая или легко мнется, то, скорее всего, это поддельный товар. Крайне типичной является ситуация, когда у оригинального товара матовая упаковка, а у подделки — лощеная глянцевая», — сообщил он Lenta.Ru.

Балагуров также добавил, что стоит внимательно изучить надписи на упаковке: если при проведении пальцем по ним остаются следы чернил, это признак контрафакта.

Кроме того, на подделках могут встречаться яркие наклейки. По словам эксперта, имитацию акцизной марки легко заметить: золотистая полоса, которая должна быть выдернута, зачастую просто напечатана.

Также Балагуров призвал россиян обращать внимание на расположение штрих-кода. Он уточнил, что производители контрафактной продукции часто размещают его в неправильных местах.

5 февраля генеральный директор Центра развития перспективных технологий государственной системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) Андрей Кириллов рассказал «Известиям», что система маркировки «Честный знак» может позволить контролировать качество хяляльной продукции. По его словам, она действует по аналогии проверки сертификатов и деклараций соответствия, а также свидетельств о государственной регистрации, внесенных в федеральный реестр Росаккредитации.