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В Европе назвали визит Макрона в США пустой тратой времени

Politico: в ЕС обеспокоены отсутствием гарантий безопасности Трампа для Украины
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Президент Франции Эммануэль Макрон не получил конкретных обещаний от президента США Дональда Трампа в отношении гарантий безопасности для Украины во время пребывания в Белом доме. Об этом 26 февраля сообщили в Politico.

По данным издания, Макрон проинформировал лидеров ЕС о своем визите в Вашингтон в ходе экстренно созванной видеоконференции.

«[Макрон] сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно поддержки. Так что действительно стратегическая неопределенность в этом вопросе сохраняется», — заявил один из дипломатов Евросоюза.

Отмечается, что страны Европы ждут от США предоставления техники, средств противовоздушной обороны и ракет большой дальности, которые могли бы использовать европейские миротворцы, если мирный договор будет подразумевать их размещение на Украине.

Визит Макрона в США был «пустой тратой времени», заявил высокопоставленный европейский чиновник. Второй дипломат счел, что Европа сейчас «довольно одинока» касательно гарантий для Киева.

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Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме написала, что план Трампа по разрешению конфликта на Украине не включает обязательств США по отправке войск в регион или предоставлению помощи в случае возобновления боевых действий.

Согласно данным издания, во время своего визита в Вашингтон Макрон поднимал вопрос о необходимости поддержки США для сил, которые Париж и Лондон собираются направить на Украину после достижения мирного соглашения. Трамп, хоть и выразил поддержку этой инициативе, в план по урегулированию ее не включил.

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