В Европе назвали визит Макрона в США пустой тратой времени

Президент Франции Эммануэль Макрон не получил конкретных обещаний от президента США Дональда Трампа в отношении гарантий безопасности для Украины во время пребывания в Белом доме. Об этом 26 февраля сообщили в Politico.

По данным издания, Макрон проинформировал лидеров ЕС о своем визите в Вашингтон в ходе экстренно созванной видеоконференции.

«[Макрон] сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно поддержки. Так что действительно стратегическая неопределенность в этом вопросе сохраняется», — заявил один из дипломатов Евросоюза.

Отмечается, что страны Европы ждут от США предоставления техники, средств противовоздушной обороны и ракет большой дальности, которые могли бы использовать европейские миротворцы, если мирный договор будет подразумевать их размещение на Украине.

Визит Макрона в США был «пустой тратой времени», заявил высокопоставленный европейский чиновник. Второй дипломат счел, что Европа сейчас «довольно одинока» касательно гарантий для Киева.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме написала, что план Трампа по разрешению конфликта на Украине не включает обязательств США по отправке войск в регион или предоставлению помощи в случае возобновления боевых действий.

Согласно данным издания, во время своего визита в Вашингтон Макрон поднимал вопрос о необходимости поддержки США для сил, которые Париж и Лондон собираются направить на Украину после достижения мирного соглашения. Трамп, хоть и выразил поддержку этой инициативе, в план по урегулированию ее не включил.