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По меньшей мере 84 дома получили повреждения из-за лесного пожара в Японии

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Фото: REUTERS/Kohei Choji
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По меньшей мере 84 дома получили повреждения в результате лесного пожара в японской префектуре Иватэ. Об этом 27 февраля сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные местных властей.

По информации издания, в среду, 26 февраля, были зафиксированы три очага возгорания в районе Акасаки-те-Годзоку города Офунато, в районах Кодзи и Тахама города Аясато и в городе Санрику.

Более 2 тыс. человек получили рекомендации к эвакуации. В эвакуационные центры и социально-бытовые убежища поступили 584 человека. В результате пожара выгорело более 600 га, уточнил телеканал. Правоохранительные органы устанавливают информацию о наличии пострадавших.

«Сначала я подумала, что это небольшой пожар, но увидев оранжевое пламя возле своего дома, эвакуировалась», — рассказала 67-летняя женщина, живущая в районе Исихама.

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В начале января Лос-Анджелес охватили многочисленные лесные пожары. По последним данным CNN, в результате погибли 28 человек, более 16 тыс. га пострадало от пожаров. Ущерб был оценен более чем в $250 млрд.

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