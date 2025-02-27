Штурмовик Григорьев вернулся в Якутск после получения звания Героя РФ

Герой России Андрей Григорьев, одолевший украинского боевика в рукопашной схватке, прилетел в Якутск. Кадры торжественной встречи бойца публикуют «Известия».

Якутский штурмовик вернулся из Москвы после присвоения звания Героя России и получения медали «Золотая Звезда». В аэропорту Григорьева встретили родные, кадеты, юнармейцы, активисты общественных организаций, а также члены правительства Республики Саха. Военнослужащий отметил, что испытывает гордость и большое чувство ответственности.

«Ответственность, гордость. Очень быстро случилось: мне 14 февраля позвонили, а 16-го я уже должен был быть в Москве. Быстро собрались, жена вещи собрала. Утром уже самолет был», — поделился Григорьев.

По словам бойца, самое главное — то, что он сейчас наконец сможет провести время с семьей.

Постоянный представитель Республики Саха при президенте РФ Андрей Федотов, в свою очередь, отметил, что 11 Героев России родом из Якутии.

«Это говорит о том, что наши ребята, наши воины, наш народ всегда был готов и сегодня готов защищать нашу страну», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин присвоил Григорьеву звание Героя России 11 января. После этого, 23 февраля, российский лидер вручил Григорьеву медаль «Золотая Звезда» во время торжественной церемонии в представительском кабинете Кремля. О том, что якутский боец Григорьев одолел боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рукопашной схватке, стало известно 4 января. Отмечалось, что украинский военный пытался склонить штурмовика сдаться в плен, однако Григорьев вступил с ним в противостояние и с помощью ножа одержал верх над противником.