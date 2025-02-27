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Мотострелки уничтожили огневые точки ВСУ в ходе освобождения Новоандреевки в ДНР

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Мотострелковый полк танковой дивизии группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожил основные огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прилегающих к населенному пункту лесополосах. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие выполняли боевую задачу при поддержке огня расчетов ствольной артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронов с системой сброса.

После поражения вражеских огневых точек кадрами объективного контроля также было зафиксировано бегство противника из Новоандреевки. Затем мотострелковый полк без особого сопротивления зашел в населенный пункт и установил российский флаг на одном из центральных домов.

Группировка войск «Центр» продолжает выполнение поставленных боевых задач по освобождению ДНР от подразделений ВСУ, добавили в ведомстве.

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Об освобождении населенного пункта Новоандреевка в Минобороны сообщили 23 февраля. В ведомстве отметили, что в ходе штурма военные группировки войск «Центр» нанесли поражение 11 бригадам и полку ВСУ. Противник потерял до 365 боевиков, бронированную и автомобильную технику, а также оружие.

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