Мотострелки уничтожили огневые точки ВСУ в ходе освобождения Новоандреевки в ДНР
Мотострелковый полк танковой дивизии группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожил основные огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прилегающих к населенному пункту лесополосах. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.
Военнослужащие выполняли боевую задачу при поддержке огня расчетов ствольной артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронов с системой сброса.
После поражения вражеских огневых точек кадрами объективного контроля также было зафиксировано бегство противника из Новоандреевки. Затем мотострелковый полк без особого сопротивления зашел в населенный пункт и установил российский флаг на одном из центральных домов.
Группировка войск «Центр» продолжает выполнение поставленных боевых задач по освобождению ДНР от подразделений ВСУ, добавили в ведомстве.
Об освобождении населенного пункта Новоандреевка в Минобороны сообщили 23 февраля. В ведомстве отметили, что в ходе штурма военные группировки войск «Центр» нанесли поражение 11 бригадам и полку ВСУ. Противник потерял до 365 боевиков, бронированную и автомобильную технику, а также оружие.