Bloomberg узнало об обсуждениях США и РФ по добыче ресурсов в Арктике
Представители России и США приступили к обсуждению совместной добычи полезных ископаемых на территории Арктики и развитию новых торговых маршрутов. Об этом 26 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Официальные лица США и России определили Арктику как возможную область для экономического сотрудничества. <…> В ходе переговоров обсуждаются разведка природных ресурсов и торговые пути», — говорится в материале агентства.
Кроме того, стороны планируют совместно развиваться в сфере энергетических ресурсов и проводить разведку территорий Арктики. Также, по информации издания, одной из целей США является ослабление отношений Москвы и Пекина в Арктическом регионе.
Уточняется, что на данный момент переговоры находятся на ранней стадии и носят закрытый характер.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что РФ готова предложить государственным и частным структурам США совместную работу по редкоземельным металлам. По его словам, российская сторона готова привлечь и в новые регионы страны зарубежных партнеров, включая американские компании.
Позже, 25 февраля, американский лидер Дональд Трамп поддержал идею президента РФ. Трамп отметил, что заключение этой сделки будет выгодно каждой стороне.