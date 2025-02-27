Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом 27 февраля сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве раздаются взрывы», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.
В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.
25 февраля сообщалось о том, что в украинском городе Сумы прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. В МО РФ эту информацию не комментировали.