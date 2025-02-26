Ребенок погиб при пожаре в доме в Нижегородской области
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в многоквартирном доме в Нижегородской области. Об этом 26 февраля сообщило МЧС России.
Уточняется, что квартира загорелась в многоэтажном доме в поселке Горбатовка. Пожарные вывели женщину и ребенка, еще 13 человек были эвакуированы.
«К сожалению, трехлетний мальчик скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Над ликвидацией огня на 40 кв. м работали 27 пожарных и девять единиц техники.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщили в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета РФ по региону. В настоящее время следователи и сотрудники МЧС проводят осмотр места происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Накануне, 25 февраля, в Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка-инвалида при пожаре в частном доме. Пожар произошел утром 25 февраля в деревне Сергиево-Посадского городского округа. Ребенок-инвалид остался без присмотра взрослых, когда началось возгорание.