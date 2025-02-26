Почти 100 мостов отремонтировали в Хабаровском крае за три года
В Хабаровском крае за три года в нормативное состояние привели 98 мостов. Мероприятия проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Общая протяженность переправ составляет почти 2,4 тыс. погонных метров. Пик работ пришелся на 2023 год, когда рабочие реконструировали 40 объектов. Новые мосты обеспечили транспортную доступность населенных пунктов в Аяно-Майском, Бикинском, Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Охотском, Ульчском, Солнечном и Советско-Гаванском районах. На объектах обновили тротуары и лестничные сходы, уложили новый асфальт, установили водоотводные устройства. На деревянных мостах потребовалось устройство ряжевых опор и поперечин пролетных строений, пишет ИА AmurMedia.
В 2024 году выполнен ремонт 24 мостов. Кроме того, рабочие возвели два деревянных моста в Аяно-Майском районе и на дороге Селихино – Николаевск-на-Амуре.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» завершен в 2024 году. Новые работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».