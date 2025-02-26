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Российские военные рассказали об освобождении населенного пункта Погребки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие российской армии рассказали об освобождении населенного пункта Погребки. Подробностями 26 февраля они поделились с корреспондентом «Известий».

По рации комбат 9-го мотострелкового полка поздравил военнослужащих с успешной операцией. Также бойцы показали снятый украинский флаг, а после повесили российский триколор в центре села.

«Товарищи, поздравляю вас. Погребки наши. Промзона наша, мы всё взяли. Промзона наша. Ура, товарищи!» — провозгласил командир батальона.

Российский военнослужащий с позывным Автор поделился, что это его первый флаг, который соотечественники размещают на освобожденных территориях. На кадрах видно, как боец рад за сослуживцев. Он признался, что сдерживает эмоции. Также военный рассказал про комбата, который погиб на курском направлении, защищая товарищей.

Кроме того, бойцы показали оружие противника, которое было найдено в освобожденном селе.

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Об освобождении населенных пунктов Орловка и Погребки в Курской области стало известно ранее в этот день. Кроме того, российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный.

Также было отражено три контратаки противника. В результате действий ВС РФ украинская армия потеряла за сутки на данном направлении более 270 военнослужащих.

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