Посол России в Греции рассказал о сохранении антироссийского курса Афин

Судя по последним заявлениям руководства Греции, конфронтационный курс в отношении России в Афинах сохраняется, несмотря на новые веяния из Вашингтона. Об этом 26 февраля заявил «Известиям» российский посол в Греции Андрей Маслов.

«Позиция Греции по российско-американским переговорам в контексте Украины ничем не отличается от позиции большинства стран — членов Евросоюза, причем тех государств ЕС, которым присущи наиболее антироссийские подходы», — сообщил дипломат.

Госсекретарь Марко Рубио 21 февраля заявил о необходимости США и РФ наладить дипломатические отношения, а также вести диалог между государствами. По его мнению, данное взаимодействие необходимо не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения ситуаций, связанных с безопасностью стран.